一晃，兒子也五、六歲了。珠珠的身分也從綠卡 轉成了公民，和培東一樣成了美國人。她也慢慢熟悉了環境，有了些朋友。

一日，珠珠跟培東說：「我想獨立，有了獨立的工作、事業、經濟，才有獨立的人格。」

培東有些詫異、有些不確定，過去的夢魘開始飄忽在腦海裡：這不會又是什麼想分手、想跑的么蛾子吧？

珠珠平靜但硬硬地說：「我不想靠著你過日子，當寄生蟲。一是想幫家裡做些什麼；二是自己這麼年輕、總得學點啥‘做點啥。朋友都說，在美國一定要自己獨立，才有話語權。」

培東心想：我們家都是你說了算，你不光有話語權，還是一家之言，獨裁呢。但說出口的卻是：「你想怎麼獨立？去讀書？雖說有了孩子、再去讀書挺苦的，但只要你想，我一定支持。」

他心裡的算盤是、反正有接盤俠，到時把丹尼爾往爺爺‘奶奶那裡一扔就是了，但嘴上還全是鼓勵。

「我不去讀書，不去遭這個罪。」珠珠一口回絕，很堅決。

「那你想出門工作？也行啊。哪方面的？我可以幫忙，大哥‘大姊也應該可以幫你找。」他心裡想的卻是：你跟我一樣，在美國沒讀過一天書，你能幹個啥？在這裡幹啥都要文憑、證書。除非幹體力活兒，或者去商場賣衣服、商店切水果、蛋糕店打下手？當babysitter或看護老人？估計你都受不了這份苦。要是坐在辦公室裡，就算是個前檯、打個電話、接待個顧客，你那點英文不成啊。

「不用，我有辦法、有渠道。」珠珠仍然冷靜地說，多了一份堅定。

原來，人家已有了打算，並且是異地，要離開他們居住的東部，自己帶著兒子去西部一個城市，那裡有她認識的一位老鄉。（七）