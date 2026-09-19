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9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

AI女演員上英節目「突說粵語」 主持人傻眼 製作人：她在炫耀啦

解凍（四）

夏嫿
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何薇薇深吸一口氣，給他發了條消息：「轉了。」

他說：「收到了。你放心，我好好幫你打理。等你賺了錢，可以給自己買花、買首飾。」買首飾？買花？上一次何薇薇收到花還是生日，老公從加油站順手買的，塑膠紙包著，有幾朵已經蔫了。

那之後的一周，那人每天都會給何薇薇發收益截圖，數字在緩慢但穩定地增長，並把收益提現給了她。何薇薇開始相信了。相信這個素未謀面的人，相信他說的每一句「我想你」，相信他描繪的未來──一個何薇薇擁有自己東西的未來。她也毫不猶豫地加大了投資自己的未來，她希望可以完全擁有自己的未來，物質上隨心所欲，不依附任何人的未來。

直到幾次轉帳，何薇薇的私房錢一乾二淨之後的第十二天。那天早上，何薇薇照常給那人發消息，沒有回覆。何薇薇想他可能在忙，沒在意。中午再發一條，還是沒有回覆。下午何薇薇開始焦慮，打了語音通話，無人接聽。傍晚何薇薇發了十幾條消息，全部石沉大海。何薇薇坐在沙發上，手機握在手裡，屏幕的光映著何薇薇的臉，那張臉逐漸失去血色。

老公那天難得早回家，看見何薇薇失魂落魄的樣子，問了一句：「怎麼了？」何薇薇說沒事。他說：「你臉色很差。」何薇薇說可能有點感冒。他沒再追問，逕直走進廚房，打開冰箱，拿出剩菜，放進微波爐。那聲「叮」響起來的時候，何薇薇覺得自己的心臟也被加熱到某種臨界點，隨時可能炸開。

那天夜裡，何薇薇又無法入睡。她一遍一遍撥打那人的語音通話，她的腦海裡全是那人各種意外的想像。這像蟲子一樣撕咬著她的心。（四）

精華 FAQ

  • 她被對方描繪的獨立未來所打動，期待能擁有自己的花、首飾與物質自由，也想擺脫對他人的依附，因此選擇轉出私房錢，開始相信這段投資關係。

  • 他每天傳來收益截圖，顯示數字穩定增加，還把部分收益提現給她，並不斷說出關心與承諾的話，讓何薇薇誤以為對方真心可靠，進而加碼投入。

  • 她從早到晚多次傳訊、語音都沒有回應，焦慮逐漸加重，甚至在老公回家時也強裝沒事；當晚她徹夜不眠，一直撥打電話，腦中充滿對方出事的想像。

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