余瑾的雙拼生活（一）

圖／薛慧瑩

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一隻羊、兩隻羊、三隻羊……數著、數著，余瑾又想起白天刷到的那個直播節目了。

當時國內還是午夜。那放羊的老漢也真夠拚的，大半夜還守在羊圈裡，給那些夜貓子直播數羊。螢幕上不斷飄過各種表情包，還有人隔著螢幕點名：

「我要那隻總往鏡頭前湊的。」

「我要第九十九隻。」……

這老漢還真有頭腦，數羊給人催眠，既賺了流量，還能順便賣掉幾隻羊──早知道就把那段直播收藏起來了。睡前放著數羊，說不定比什麼助眠音樂都管用。

余瑾向左翻了個身，感覺腰上隱隱酸脹。她知道問題出在哪裡，就是這張床墊。可這床墊才買回來沒多久，總不能說換就換。何況，還是她自己精挑細選的。

自己買的床墊，含著淚也得睡下去。

余瑾其實不是個挑剔的人。年輕的時候，睡硬板床也好、睡塌了半邊的彈簧床也罷，基本上腦袋一沾枕頭就能睡著。可不知從什麼時候開始，身體竟漸漸嬌氣起來了，今天這裡酸一點、明天那裡疼一下，彷彿那些骨頭和關節都有了自己的脾氣。

真絲眼罩不知什麼時候，滑到了脖子上，柔滑的面料貼著皮膚，泛著一絲若有似無的涼意。她隨手把它扯了下來。說到底，有沒有眼罩其實都一樣，因為房間裡早已沒有一絲多餘的光──遮光窗簾嚴嚴實實地擋住了百葉窗的縫隙，連加濕器那一點微弱的綠光，也被她用黑膠布封死了。

黑暗中什麼也看不見，但她閉著眼也能勾勒出這房間裡的每一處細節：床頭掛著她親手繡的「浪漫天鵝」、桌角攤著那本翻到一半的家居雜誌、天花板上有一道不易察覺的細微裂縫……這屋子的每一樣物件，都安分守己地待在原處，只有她的睡意，不知道跑到哪裡去了。

為什麼會睡不著，是因為突然換了環境嗎？似乎是，又似乎不僅於此。

搬家這事兒，她其實早就習慣了。大學畢業，她先是從學生宿舍，搬進城中村的出租屋，後來又和人合租市中心那套老房子。再後來，她終於攢夠首付，搬進了真正屬於自己的小窩。日子就這樣一點點安定下來，她以為，往後的日子，大概都會這樣安穩地過下去。

誰知道她還能遇上讓自己心動的男人。兩情相悅，索性就嫁雞隨雞。她由此撕掉了「大齡剩女」的標籤，連生活環境也來了個天翻地覆的轉變，從自己那逼仄的小公寓，搬進了前有花園、後有菜園的雙拼別墅。

當然，這一步邁得著實有些遠。畢竟，兩套房子之間，隔著整整一個太平洋。

三個月過去，前院的鬱金香、芍藥、鳶尾、玫瑰和繡球輪番綻放，一牆之隔的鄰居家也新添了個女寶。可她的生物鐘，似乎還停留在大洋的另一邊。

身邊的男人呼吸勻長，絲毫沒受她翻來覆去的影響。

余瑾微不可聞地嘆了口氣，又開始數羊。一隻羊、兩隻羊、三隻羊……數著、數著，節奏又亂了，羊越來越多，睡意越來越遠。

一陣說不清的燥熱從胸口直往上竄，她煩悶地又翻了個身，順勢蹬開了被子。微涼的空氣瞬間貼上皮膚，短暫的暢快之後是發僵的肩膀，她只好又把被子拽了回來。

就這麼來回折騰了幾次，大半床被子不知不覺被她捲到了身下。老杜的後背晾在了外面，卻睡得雷打不動。

她沒來由地有些生氣：明明睡在同一張床上，為何一個早已抵達夢鄉，一個卻還在長夜裡掙扎。氣歸氣，過了一會兒，她到底還是心軟了，伸手把被角給他掖了回去。但還是存心要找點茬，再翻身時故意把動作弄得更大，腳也沒閒著，結結實實踢在了他的腿肚子上。

「睡相好點呀。」老杜含含糊糊地咕噥了一聲，轉個身，竟又睡沉了過去。

折騰到半夜，唯一的成果，就是把他從夢裡拽出來兩秒。

天亮時分終於進入睡眠狀態。這一覺睡得淺極了，夢一個接一個，沒頭沒尾地串在一起。一會兒，她坐在單位的會議室裡開會，領導在台上說著什麼，她一個字也沒聽進去；一會兒，她又回到了娘家，母親跟在身後，絮絮叨叨地念：「這麼大年紀了，也不知道替自己打算。」不知怎麼一轉眼，她又來到了朋友的跆拳道館。有人在前面喊了一聲：「起！」她下意識提膝、轉胯，右腿猛地蹬了出去。

「哎喲──」伴著一聲短促的驚叫，黑暗裡傳來「撲通」一聲悶響。

余瑾瞬間被驚醒，趕緊撐起身子，朝床的另一半摸過去：「怎麼了？」

「沒事。」地毯上窸窸窣窣響了一陣，老杜扶著床沿慢慢站了起來。重新鑽回被窩後，他忽然悶悶地來了一句：「要不，明天我先睡客房？」

「要分居？」

「不是。」老杜趕緊否認，「我是說，你睡眠不好……」話說到一半，自己也覺得不太對，他又嘆了口氣，「算了，還是換個大床吧。」

換床？余瑾愣了一下。比Queen更大的，也就只有King了。（一）