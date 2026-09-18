右腦在瞬間快速掃描眼前的環境，並引發熟悉感，但左腦在幾毫秒後，才意識到這是「正在發生的事」，導致大腦產生記憶提取的「錯置」，進而讓人產生幻覺記憶──那麼，這一切都可能是她產生的幻覺記憶？還是房間的擺設、光線等等，觸發了她過去類似記憶的神經迴路，造成熟悉的錯覺？

她忍痛伸手夠到手機，螢幕上出現「Good Morning」。

這怎麼回事？

她拿著手機東看西看，發現手機和「手錶」連線。我什麼時候買的手錶？所有的事她都不記得。她驚駭極了！

她抬起左手，手上綁著一只粉嫩嫩的蘋果手錶。錶面圖案很像一張漂亮的花卡片，時間是星期二、八點。她越看越眼熟，想起來是她離婚前，齊平送給她的花束中插著一張卡片。看起來蘋果手錶錶面的圖是用這張卡片客製的。應該是她吧？學過幼教的她，在製作圖卡方面是頗有天分。她連買錶的印象都沒有，遑論還製作圖卡做手錶錶盤。

她忍不住滑了一下錶盤，顯示的是星期二、6月3日。

她愣了一下，她記得讀書會是禮拜二，2026年6月2日。怎麼會差一天？

她打開E-mail、天氣、簡訊、股票……最多只有顯示月分和日期，沒有年分。她很著急，現在到底是哪一年？

她終於想起來手機相本，點開最後一張照片，正是那張圖卡，日期是2024年6月2日！

車禍不是兩天前的事嗎？怎麼可能中間兩年都沒拍任何一張照片！她的兩年怎麼消失不見了？

是她一直在現在、過去與未來穿越嗎？還是她的記憶有問題？

她忽然想起電影《黑天鵝》，渾身顫抖起來。最壞的情況是她精神出了問題，現實與虛幻混淆。（九）