我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

遇上獅子男（九）

楊秋生
聽新聞
test
0:00 /0:00

右腦在瞬間快速掃描眼前的環境，並引發熟悉感，但左腦在幾毫秒後，才意識到這是「正在發生的事」，導致大腦產生記憶提取的「錯置」，進而讓人產生幻覺記憶──那麼，這一切都可能是她產生的幻覺記憶？還是房間的擺設、光線等等，觸發了她過去類似記憶的神經迴路，造成熟悉的錯覺？

她忍痛伸手夠到手機，螢幕上出現「Good Morning」。

這怎麼回事？

她拿著手機東看西看，發現手機和「手錶」連線。我什麼時候買的手錶？所有的事她都不記得。她驚駭極了！

她抬起左手，手上綁著一只粉嫩嫩的蘋果手錶。錶面圖案很像一張漂亮的花卡片，時間是星期二、八點。她越看越眼熟，想起來是她離婚前，齊平送給她的花束中插著一張卡片。看起來蘋果手錶錶面的圖是用這張卡片客製的。應該是她吧？學過幼教的她，在製作圖卡方面是頗有天分。她連買錶的印象都沒有，遑論還製作圖卡做手錶錶盤。

她忍不住滑了一下錶盤，顯示的是星期二、6月3日。

她愣了一下，她記得讀書會是禮拜二，2026年6月2日。怎麼會差一天？

她打開E-mail、天氣、簡訊、股票……最多只有顯示月分和日期，沒有年分。她很著急，現在到底是哪一年？

她終於想起來手機相本，點開最後一張照片，正是那張圖卡，日期是2024年6月2日！

車禍不是兩天前的事嗎？怎麼可能中間兩年都沒拍任何一張照片！她的兩年怎麼消失不見了？

是她一直在現在、過去與未來穿越嗎？還是她的記憶有問題？

她忽然想起電影《黑天鵝》，渾身顫抖起來。最壞的情況是她精神出了問題，現實與虛幻混淆。（九）

精華 FAQ

  • 她先注意到手機螢幕出現「Good Morning」，接著發現手機與蘋果手錶已經連線，但自己完全不記得何時買錶、如何設定，顯示記憶出現明顯斷層。

  • 手錶顯示星期二、6月3日，手機相簿最後一張照片日期卻是2024年6月2日，但她原以為現在是2026年6月2日，等於中間有2年空白。

  • 她懷疑自己可能在現在、過去與未來之間穿越，也擔心是記憶本身出了問題；最後更聯想到《黑天鵝》，開始害怕自己精神失常、現實與幻覺混淆。

上一則

史上規模最大亨利摩爾雕塑展 倫敦邱園展至明年1月

延伸閱讀

榕樹下的男孩（上）

榕樹下的男孩（上）
榕樹下的男孩（中）

榕樹下的男孩（中）
與地產女王的距離

與地產女王的距離
夢中的小屋

夢中的小屋

熱門新聞

沈尚弘表示，大亞在能源電力供應扮演要角，也受惠國產化政策。（本報資料照片）

大亞董座沈尚弘 生產「電力主動脈」 築韌性電網防火牆

2026-09-15 07:00
讓我來接你。（圖／AI生成）【作者：陳宗佑，日期：2026-07-06，數位典藏序號：20260703181030770】

讓我來接你

2026-09-15 02:00
（圖／AI協作生成）

我，華裔(上)

2026-09-16 02:00
圖／王孟婷

舌尖上的友誼

2026-09-11 02:00

永恆的陪伴

2026-09-13 02:00

老人獨居的隱憂

2026-09-11 02:00

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀