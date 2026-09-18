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不多久，傳宗接代的大事塵埃落定：珠珠給培東，不，給丁家生了個漂亮的大兒子丹尼爾！

丁家早有子嗣，培薇有兒有女，但兒子姓別人家的姓啊！培力家是兩個閨女。雖說爺爺、奶奶嘴上、行動上都表現：男孩、女孩都一樣，我們家沒有封建社會那一套傳統的，況且這是在美國。什麼純種的中國種，保不準沒過幾代，黑眼睛、黑頭髮都轉轉轉成金髮碧眼了。

但有了親孫子，爺爺、奶奶打心眼裡還是歡欣鼓舞，給了珠珠一個大紅包，這是以往的孫輩都沒有的待遇。可珠珠也只是淺淺一笑、輕輕一謝。培東心想，要是換作雪妮，早就蹦得老高，摟著他又親又啃，最後把他撲倒在床。珠珠是冷點兒，但功勞大大的呀。

這下踏實了。有了兒子丹尼爾，培東的幹勁更大了，他要為這個家、為兒子奮鬥啊。

親孫子到底是親孫子，跟爺爺、奶奶也特別親，每次聚會都纏著爺爺、奶奶，像個小尾巴似的，把老倆口樂得，每個月最盼望的事就是等著孫子過來。漸漸的，他們在聚會結束後，會央求培東和珠珠把丹尼爾留下來多待一天，接著就是請求每個周末都把丹尼爾送過來，放暑假、寒假最好都留在爺爺、奶奶家。

培東無所謂，珠珠也無所謂。孩子不在家，他們還少了許多事，樂得讓爺爺、奶奶帶著，兩人都挺忙的。

培東忙著掙錢，珠珠忙著花錢。好像有共同的師傅一樣，這不愛說話的丫頭也和那東北大妞一樣，喜歡名牌，只去最高檔的奢侈品商店購物。那地方、那牌子，老三家誰也沒去過，甚至沒聽說過。可兩個國內三、四線城市過來的姑娘，都比他們熟、比他們熱愛。（六）

精華 FAQ

  • 丹尼爾的出生讓丁家傳宗接代的大事正式落定，爺爺奶奶打心裡歡欣鼓舞，還特地給珠珠一個以往孫輩都沒有的大紅包，顯示出對親孫子的重視。

  • 因為丹尼爾是親孫子，又特別會黏爺爺奶奶，每次聚會都像小尾巴一樣跟著他們，讓老兩口非常開心，所以才會想讓他週末、寒暑假都待在身邊。

  • 培東覺得有了兒子後更要努力奮鬥，主要心思放在賺錢養家；珠珠則對孩子留在爺爺奶奶家毫不介意，自己忙著花錢，尤其熱衷高檔名牌與奢侈品。

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