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獨居生活（全文完）

李東文
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旁邊有人問家明老婆在哪上班，家明說，在酒樓裡做會計，每天坐在電腦前做帳──她說會計做久了，都不愛說話，也不愛應酬。

這話剛好被周老闆聽見了，大聲說；你瞎扯，你看看我們廠的會計，像不像個八婆？她是標準的廣東八婆，每天嘰嘰喳喳說個不停，還特別愛給人家做媒。我外甥女的老公就是她介紹的，去年結的婚，生了一對雙胞胎……

家明聽著家長里短，心中堵得慌，只盼著這令人尷尬的生日宴早點結束。

正月十五，阿德請周老闆和家明吃飯。趁著周老闆喝得開心，阿德鼓動他給家明加工資──這時家明已經做好了簡歷，準備往外投放了。沒想到周老闆很是爽快，當即答應給家明加三千元工資，條件是，家明要兼顧一部分銷售的工作，工廠不再請專門的銷售。家明很是開心，飯後請兩位朋友去沐足。

轉眼到了端午，周老闆問家明：「你老婆幾時生？」

「上個周末生了，七斤二兩，是個男孩。」家明想也不想說，說完給周老闆看前妻抱著嬰兒的相片。早幾天他無意中從前妻馬秀蓮的朋友圈中，看到她曬了幾張抱著嬰兒的相片，想也沒想就保存了下來。

「哇、哇，嚴重恭喜你！」

周老闆大呼小叫，第二天上班，給了家明幾包尿不濕、幾套小孩衣服，還給了個大紅包。家明抱著周老闆深厚的情意，心中慌亂到一塌糊塗。

周老闆吵著要去家明家裡吃烏醋薑，早就想好了對策的家明淡定地說：大師說，我家兒子比較事多，一歲之前不能見外人。第二天，他拿了很多專門請糖水店做的烏醋薑和紅雞蛋回廠，請同事們吃。（全文完）

精華 FAQ

  • 因為現場不斷談到妻子、婚姻和家長里短，周老闆又當眾插話調侃，讓他覺得自己像被圍觀一樣難堪，只想盡快離開。

  • 阿德趁周老闆喝得開心時，替家明提出加薪。周老闆最後答應每月加3,000元，但家明必須兼做一部分銷售工作，工廠也不再另請專職銷售。

  • 家明謊稱孩子已出生，還拿前妻抱嬰兒的照片充數；之後又說孩子體質特別，1歲前不能見外人，成功避開周老闆上門探訪。

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