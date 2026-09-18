圖／薛慧瑩

何薇薇拿著筷子的手頓了一下，說：「也許她們只是太孤單了。」

老公看了她一眼，那眼神很短，飛速地掃過。「孤單也不能把錢送人啊。」他說完就繼續看電視了。

那天晚上，何薇薇躺在床上，很久沒睡著。孤單也不能把錢送人。這句話像一顆小石子，硌在她心裡。老公大約不知道，孤單本身就是一種騙局，它讓你相信你活在世界上，只是在等待被救贖。

何薇薇和那個人的對話越來越多，還經常互發照片。他叫何薇薇「小鹿」，說何薇薇的眼睛像鹿的眼睛，溫柔又怯生生的。何薇薇明知道這很老套，明知道這可能只是某種話術，但每次看到這個稱呼，她的心頭都會湧上一陣酸軟。

那人問起何薇薇的婚姻。何薇薇猶豫了很久，最終還是實話實說了。說她和老公之間隔著一堵看不見的牆，他們生活在牆的兩邊，各自安靜地腐爛。說孩子長大離開了，有了自己的世界，那個世界裡沒有留給母親的位置。說父母都走了，何薇薇在這世上像是斷了線的風箏，飄著，不知道會落在哪裡。

他聽完之後沉默了一會兒，然後說：「你值得被愛。」

「值得被愛」四個字。這四個字讓何薇薇在黑暗裡哭了出來。她把臉埋在枕頭裡，肩膀一抽一抽的，哭得像個孩子。老公在隔壁房間，近期他說何薇薇打呼嚕影響他休息，提議分房睡。何薇薇沒有異議，她知道就算她不同意，也改變不了結果。老公不會知道何薇薇在哭，就像他也不會知道，何薇薇每天在手機上和誰說話。

第二天早晨何薇薇照鏡子，眼睛是腫的。何薇薇用冰勺子敷了很久才消下去。然後她給那人發了條消息：「謝謝你。」

那人問：「謝我什麼？」

何薇薇想說「謝謝你讓我感覺自己還活著」，但她沒發這句。她只是說：「謝謝你陪我聊天。」

他回了一個擁抱的表情。

何薇薇開始做一些以前不會做的事。去圖書館借了幾本水彩教程，買了新的顏料和筆。每天下午坐在後院裡畫畫，畫那些蒲公英、畫樹影、畫雲。鄰居太太路過時驚訝地說：「哇，你還會畫畫？以前從來不知道。」何薇薇笑了笑，沒說話。鄰居當然不知道，因為連何薇薇自己都快忘了。

何薇薇也開始注意自己的外表。去超市時不再穿那件磨出毛球的衛衣，換了一件很久以前買的，但一直沒機會穿的貴襯衫。淺藍色的，領口有細細的白邊。何薇薇在鏡子前照了很久，覺得鏡子裡的女人看起來稍微有人樣了。

那人說：「真想親眼看看你畫畫的樣子。」

何薇薇問：「照片不行嗎？」

那人說：「照片不夠。我想親眼看你的手握著畫筆，看你調色時皺眉的樣子。」

何薇薇笑了，手機屏幕映出她翹起的嘴角。那種笑和相框裡婚紗照上的笑不一樣，沒有那麼用力，但更真實。

有一天那人好像是無意中提了一個建議：「要不要試試投資？我做一個項目，報酬率很高。你那麼聰明，應該讓自己的錢也活起來。」

何薇薇看到這條消息時，第一反應是警惕。新聞裡的警示語自動跳了出來：殺豬盤、殺豬盤、殺豬盤。她長久地沉默。

那人又說：「當然，不勉強。我只是覺得你應該擁有自己的東西。你值得擁有自己的東西。」

擁有自己的東西──這句話又擊中了何薇薇。結婚這麼多年，家裡的一切都是「我們的」，但實質上都是老公的。房子是他的名字、車子是他的名字，銀行帳戶雖然聯名，但每一筆支出他都過問。何薇薇沒有自己的錢、沒有自己的空間，甚至沒有自己的時間──何薇薇的時間都是用來服務別人的空隙。

何薇薇問那人要多少錢。那人說了一個數字，不算太大，但也絕對不小。他說先試試水，賺了再投更多。

何薇薇猶豫了三天。那三天裡，他們依然每天聊天，他依然叫何薇薇「小鹿」，依然說想她。但投資的話題他沒有再提，好像真的只是隨口一說。這種克制反而讓何薇薇覺得可信，如果他是騙子，應該會更急切才對。

第四天，何薇薇轉了那筆錢。轉帳的時候，她的手在發抖。銀行頁面上的確認鍵亮著，她的指尖懸在上面，像站在懸崖邊緣。何薇薇想起新聞裡那些被騙的女人，她們的臉在屏幕上模糊成一片，何薇薇曾經覺得她們愚蠢，現在依然。但何薇薇覺得理解她們。理解那種願意相信有人真的在意自己的渴望，哪怕那渴望的代價可能是全部。

確認鍵按下去了。屏幕上跳出「轉帳成功」的字樣。（三）