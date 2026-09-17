我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

遇上獅子男（八）

楊秋生
聽新聞
test
0:00 /0:00

她對齊平日積月累充滿掌控、佔有慾的強勢態度越來越不滿，覺得快窒息了，終於擊垮了她試圖維護婚姻的努力。現在想想，齊平應該是喜歡撒嬌女的。

她腦海裡浮現出過去一段又一段的影像，她的聲音總是充滿批判的怨懟。她現在才了解，獅子男渴望被崇拜與習慣性被讚美，但處女座的她面對獅子座的齊平，總會太過關注種種細節而不時挑剔嘮叨，一桶冷水潑下去，沒有餘地。

現在回想起來，她自覺受到極大委屈、她得理不饒人的個性，是不是也造成他們的挫折感，甚至心理也受到傷害？她怎麼就不會軟一下身，甜言蜜語幾句來化解彼此的情緒呢？

再讀下去，發現原來安吉拉是天秤座、咪咪和馬修是牡羊座。如果她那時明白，是不是能客觀冷靜觀察，用更恰當的方式處理，而不會引起這麼強烈的反彈？

她隱隱約約聽到像簡訊的通知聲，剎那間人異常清醒過來。她是在開往讀書會的路上，異常刺眼的遠光燈、尖銳的煞車聲，她忽然覺得身體彷彿失去了重量，感覺如此熟悉。驚駭的是，她發現她不是往下墜，而是往上飄浮，在接近天花板的地方，靜靜看著躺在病床上的自己。

之前一直往下墜，是她的靈魂要墮入幽冥界嗎？後來的飄浮，是因為她的靈魂脫離軀殼了嗎？但最終她的靈魂似乎又回到她受傷的軀體。她是不是在生死中徘徊過，還是這一切只是夢？

她離婚、自己住外頭，是真實發生過的事，還是全都是夢境？一切不能用「似曾相識」來形容，根本是親臨其境呀。

她曾經讀過大腦處理訊息時，左右半球分工不同。（八）

精華 FAQ

  • 因為她意識到齊平長期的掌控、佔有與強勢，讓她感到窒息，但她也發現自己過度挑剔、批判與得理不饒人，可能同樣傷害了對方，最終使婚姻難以維持。

  • 她認為獅子座的齊平渴望被崇拜、被讚美，而處女座的自己卻總盯著細節不停挑剔，若當時能更冷靜、柔軟一些，或許就能減少衝突與反彈。

  • 她聽見像簡訊的通知聲後突然清醒，感覺自己在車禍中失去重量、飄到天花板附近，看著病床上的自己，讓她懷疑靈魂是否出竅，也分不清眼前的一切究竟是現實還是夢。

上一則

台灣作家平路「東方之東」入圍美國國家圖書獎

延伸閱讀

榕樹下的男孩（下）

榕樹下的男孩（下）
榕樹下的男孩（上）

榕樹下的男孩（上）
夕陽依舊（一）

夕陽依舊（一）
嘉莉的心事（一八）

嘉莉的心事（一八）

熱門新聞

吳享育（左二）將廢棄的檳榔製作成檳榔炭，進一步結合地方風土，開發多元化商品。（記者陳雅玲／攝影）

吳享育把檳榔落果變黑金 青年返鄉創百萬年收

2026-09-09 07:00
讓我來接你。（圖／AI生成）【作者：陳宗佑，日期：2026-07-06，數位典藏序號：20260703181030770】

讓我來接你

2026-09-15 02:00
（圖/AI協作生成）

旅遊簽證的苦辣酸甜

2026-09-10 02:00

你永遠無法預知

2026-09-10 02:00
馬賽魚湯，麵包片與蘸醬。（圖／作者典樂提供）

馬賽魚湯

2026-09-09 02:00
圖／王孟婷

舌尖上的友誼

2026-09-11 02:00

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女