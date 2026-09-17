她對齊平日積月累充滿掌控、佔有慾的強勢態度越來越不滿，覺得快窒息了，終於擊垮了她試圖維護婚姻的努力。現在想想，齊平應該是喜歡撒嬌女的。

她腦海裡浮現出過去一段又一段的影像，她的聲音總是充滿批判的怨懟。她現在才了解，獅子男渴望被崇拜與習慣性被讚美，但處女座的她面對獅子座的齊平，總會太過關注種種細節而不時挑剔嘮叨，一桶冷水潑下去，沒有餘地。

現在回想起來，她自覺受到極大委屈、她得理不饒人的個性，是不是也造成他們的挫折感，甚至心理也受到傷害？她怎麼就不會軟一下身，甜言蜜語幾句來化解彼此的情緒呢？

再讀下去，發現原來安吉拉是天秤座、咪咪和馬修是牡羊座。如果她那時明白，是不是能客觀冷靜觀察，用更恰當的方式處理，而不會引起這麼強烈的反彈？

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她隱隱約約聽到像簡訊的通知聲，剎那間人異常清醒過來。她是在開往讀書會的路上，異常刺眼的遠光燈、尖銳的煞車聲，她忽然覺得身體彷彿失去了重量，感覺如此熟悉。驚駭的是，她發現她不是往下墜，而是往上飄浮，在接近天花板的地方，靜靜看著躺在病床上的自己。

之前一直往下墜，是她的靈魂要墮入幽冥界嗎？後來的飄浮，是因為她的靈魂脫離軀殼了嗎？但最終她的靈魂似乎又回到她受傷的軀體。她是不是在生死中徘徊過，還是這一切只是夢？

她離婚、自己住外頭，是真實發生過的事，還是全都是夢境？一切不能用「似曾相識」來形容，根本是親臨其境呀。

她曾經讀過大腦處理訊息時，左右半球分工不同。（八）