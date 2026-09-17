來自四川大涼山的女孩珠珠和前面兩位不同，不是那種膚白肉嫩、豐滿妖嬈的類型。她皮膚呈小麥色，一看就是長年生活在戶外，且有體力勞動的經歷或體育鍛鍊的底子。她不僅身材凹凸有致，五官也是凹眼高鼻，一看就像大山裡的少數民族。這倒和西方美人的標準相符，也符合在美生活多年的老三的審美口味。

於是，又是快車節奏，趕緊和移民 局打交道，辦理公民未婚妻簽證。

在培東的期盼和家人的「拭目以待」中，珠珠來了美國，培東又有了自己的家。他把先前那房子裝修一番，添置了一些必要的家具物件，一個新家呈現在新娘面前。

但沒有誇張的驚呼、讚美、附和，這個珠珠不像前面兩個那麼外向張揚、那麼悍，而是有點憨，話也不多。在自己家、在大家庭的聚會時，她都很安靜，不必要時不說話，有問才有答。她的沉默，表達的是跟這家有一種隔閡，似乎有道溝似地和培東及家人相處，不冷不熱。

大家看在眼裡，這位和前面的反差有點大噢。家庭聚會的氣氛由先前雪妮時代嘰嘰喳喳的鬧猛，分貝上降低了許多，也冷清了許多。老人還是喜歡熱鬧，看著內向寡言的老三媳婦，做為主人的公婆說話、行動，都顯得有些拘謹了。這讓一月兩次的家族聚會顯得有些怪異。

好在爸媽和哥姊都是明白人，很是體諒這位翻山越嶺、飄洋過海、背井離鄉來到如此迥異的另一個世界，面對陌生的丈夫、陌生的大家庭的年輕女孩。

慢慢來，畢竟跟兩代人似的，時間長了，總會捂熱的。

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日子流水般往前走，培東繼續經營著他的壽司生意，也注意多陪陪這位小妻子。（五）