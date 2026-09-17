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獨居生活（一一）

李東文
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有人調侃家明是寵妻狂魔，從來都不捨得讓妻子拋頭露面。家明說：我這是將工作和生活分開。不像你們，生活和工作混在一起，是一群不會過日子的人。

周老闆哈哈笑兩聲，說：對啊、對啊，我也是這樣。，我請你們吃飯、喝酒，從不帶老婆。

廠裡的會計當場揭穿了周老闆的謊話，告訴大家，他老婆這會帶著女兒在新加坡旅遊。周老闆說：你這個八婆好煩人。

阿德說：周老闆，你老婆自己跑出去玩，不給你慶祝生日，你的家庭地位也不怎麼樣。

周老闆說：狗屁，老子今天過的是新曆生日，她們會替我慶祝舊曆生日的啦──對了，家明，你別總是把老婆留在家裡當煮飯婆吧，偶爾帶出來跟兄弟們一起玩。我們這裡都是自己的兄弟姊妹，沒人會搶你老婆的。

當年，周老闆去參加了家明的婚禮，對家明老婆的美貌念念不忘。家明說：我老婆內向，實在是太內向了，每天都是公司和家兩點一線，周末也不到外面玩。

周老闆又說：「家明，你結婚也有四五年了吧，乍還不生孩子呢？」

家明一時頭腦短路，脫口而出：「快了。」

「啊，有啦？預產期什麼時候？」周老闆喝了酒，說話開始沒有邊界。

家明被自己莫名其妙說出來的「快了」二字，嚇出一身冷汗，婚都離了，哪裡來的「快了」？他有點呆傻地看著周老闆，不知如何接他的話。

旁邊一位阿姨看見家明臉上有為難的神色，小聲提醒周老闆，有些孩子事多，來到這邊之前，不喜歡被人家問來問去的。周老闆緩了緩，總算放過了家明，去跟別的員工喝酒。（一一）

精華 FAQ

  • 因為他認為工作和生活應該分開，平時不喜歡把妻子帶到外面場合，也不常讓她與同事聚會，因此被人調侃成寵妻狂魔。

  • 他嘴上說自己請客喝酒從不帶老婆，還表示和家明一樣重視家庭分際，但會計立刻指出，他的太太其實正帶女兒去新加坡旅遊。

  • 周老闆追問他結婚多年怎麼還不生孩子，家明一時脫口說出「快了」，才驚覺自己早已離婚，根本無法回答，只能陷入窘境。

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