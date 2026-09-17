圖／薛慧瑩

那天晚上何薇薇失眠 了。躺在床上，老公背對著她，呼吸均勻。他的背脊在黑暗中像一個孤立的山丘，何薇薇不記得自己多久沒有翻過那座山丘了。手機壓在枕頭下面，像一塊燒紅的炭。她幾次想拿出來看，但手伸到一半又縮回來。

凌晨三點，何薇薇終於忍不住了。屏幕的光刺得何薇薇瞇起眼，消息列表裡果然躺著一條新消息：「睡了嗎？我還在想你。」

何薇薇盯著那五個字，心跳得很快，快到她覺得心臟會撞破肋骨蹦出來。我想你──上一次有人對何薇薇說這三個字，大概是二十年前了。那時候老公還在讀博士，她們分居兩地，每次通電話最後，他都會說「我想你」。後來他畢業了，他們團聚了，「想你」就不再需要了，因為人就在身邊。但人就在身邊的時候，感覺反而更遠了。

何薇薇沒回那條消息，把手機放回枕頭下面，閉上眼睛。黑暗中，她感覺到自己體內有什麼東西正在裂開，很細的裂縫，從胸腔一直蔓延到小腹。那種感覺很陌生，像凍了一整個冬天的河面忽然有了鬆動。

第二天早上，老公出門前在玄關換鞋。何薇薇站在廚房門口，看著他彎腰繫鞋帶的動作。他的後頸露出一小片皮膚，蒼白鬆弛，上面有幾顆褐色的老年斑。何薇薇忽然想走過去摸摸那片皮膚，但她的腳釘在原地，動彈不得。

「今晚可能晚點回來，有個項目要趕。」老公邊說邊直起身，沒有回頭。

門關上了。車開出去的聲音，然後房子裡安靜下來，只剩下冰箱壓縮機的低頻震動。何薇薇站在廚房島台邊，站了很久，久到腳底開始發麻。然後拿起手機，給那個陌生人發了條消息：早上好。

幾乎是秒回：「早上好。我這裡今天天氣很好，你那邊呢？」

何薇薇走到窗邊，撩開百葉窗。外面確實陽光明媚，草坪上的蒲公英絨球在風裡輕輕搖晃。何薇薇告訴他天氣很好，那人說：「那就好，好天氣應該配好心情。你今天有什麼計畫？」

計畫！這個詞讓何薇薇愣了一下。每一天都是前一天的複製品。打掃、做飯、追電視劇和刷短視頻及等老公回家。有時何薇薇會開車去附近的公園，坐在長椅上看湖面上的鴨子。鴨子游來游去，畫出各種弧線，然後弧線消失，水面恢復平靜，像什麼都沒發生過。

何薇薇說沒什麼特別的計畫。他說：「那要不要聊聊天？我陪你。」

何薇薇坐在沙發上，抱著靠墊，開始打字。一開始只是客套的寒暄：你做什麼工作、住哪裡、來美國多久了。他的回答很模糊，只說自己在西海岸，做投資，經常出差。但奇怪的是，何薇薇並不在乎這些細節的準確性。她甚至都不再想知道這人是誰。她在乎的是他問的問題：「你喜歡什麼？」

這個問題的難度超出了何薇薇的預料。她喜歡什麼？她曾經喜歡過什麼？結婚前何薇薇喜歡看電影，喜歡坐在黑暗的影院裡，被別人的故事吞沒。後來不看了，因為老公不喜歡去影院，說太浪費時間。何薇薇也曾經喜歡畫畫，水彩，畫窗外的樹和天空。後來也不畫了，因為孩子出生後沒有時間。等再有時間了，但顏料都乾了，想畫的心思也乾了。

何薇薇回答說以前喜歡畫畫。他說：「現在呢？還畫嗎？」何薇薇說不畫了。他說：「為什麼不重新試試呢？做自己喜歡的事很重要。」很簡單的一句話，但何薇薇盯著屏幕看了很久，久到眼睛發酸。重新試試──這個念頭像一顆種子，落在乾涸的土壤裡。何薇薇不知道它能不能發芽，但至少它在那裡了。

那天下午，何薇薇真的翻出了儲藏室裡的舊畫箱。水彩顏料硬邦邦地縮在管子裡，畫筆的毛也分叉了，蘸了水也聚不攏。但她還是找了張紙，用殘留的顏料用水化開，塗了幾筆。藍色和黃色混在一起，變成一種渾濁的綠，像後院那片瘋長的草。

何薇薇拍了張照片發給那個人。他說：「很好看。你很有天賦。」她知道那只是客氣話，但心裡某個地方還是暖了一下。那感覺很陌生，像冬眠的動物第一次感受到春天的地溫。

接下來的日子裡，他們每天都會聊天。有時候他發來一張風景照，有時候是一首短詩，有時候只是一句「今天有點忙，但一直在想你」。何薇薇開始期待手機震動的聲音，那種期待感讓她想起年輕時的自己，想起那些等電話的夜晚。

老公似乎沒有注意到何薇薇的變化。他依然早出晚歸，依然在書房裡敲鍵盤，依然在吃飯時看著電視新聞。有一天晚飯時，新聞在播報一起殺豬盤案件，一個五十多歲的女性被騙走了積蓄。老公搖了搖頭，「這些人也太好騙了。」（二）