「醫生說你有輕微腦震盪，頸部肌肉、韌帶都有拉傷，肋骨也斷了好幾根，胸腔有瘀血，要在醫院住上幾天。你什麼都不要操心，好好養傷就好。」

她困惑極了，從昨晚去讀書會，到在自己房間醒來，再到醫療中心，現在又滿身傷躺在病床上，很多事情完全銜接不起來，把她給搞糊塗了？

「這幾天不要讀書了吧！我把書帶回家。」齊平說。奇怪，齊平手上拿的怎麼是兩本書？

「等等，你拿的是什麼書？」她問。

齊平將書交到她手上，一本是《發光體》，曾獲2013年布克獎，上次讀書會有人推薦過。另一本是《十二星座人》，想來了解各星座人的特質，更能理解《發光體》吧。

按常理她會在《替身》討論後，才買下次討論的新書。如果她是在去讀書會的路上發生車禍，根本不會買新書！

她決定先讀再說，她翻到自己的星座，處女座：要求完美、注重細節與規律、理性務實、負責忠誠、具分析能力、冷靜愛批判、過度挑剔、不能容忍偽善、外冷內熱、細心周到……她心一凜，分析得滿準的。她細細思索，處女座內心再熱情、優點再多、對人再好，但是過分認真、嚴肅、不妥協、不圓轉的個性，好像不是那麼容易相處，甚至會讓人討厭吧？

她急忙翻到齊平的星座，獅子座：具王者之風，氣場強大甚至讓人感覺唯我獨尊。有領導力，散發陽光的自信與熱情。真誠負責、重情重義，喜歡主導局面，驕傲而喜歡他人崇拜。佔有慾及自尊心都很強，還死要面子。喜歡被人順毛哄，非常吃撒嬌這一套。

夫妻相處十多年，齊平的確熱情，對她很慷慨，對家人也十分愛護，但不自覺的霸道固執的態度，有時真的傷到她的自尊心，讓她難過甚至抓狂。（七）