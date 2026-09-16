我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

遇上獅子男（七）

楊秋生
聽新聞
test
0:00 /0:00

「醫生說你有輕微腦震盪，頸部肌肉、韌帶都有拉傷，肋骨也斷了好幾根，胸腔有瘀血，要在醫院住上幾天。你什麼都不要操心，好好養傷就好。」

她困惑極了，從昨晚去讀書會，到在自己房間醒來，再到醫療中心，現在又滿身傷躺在病床上，很多事情完全銜接不起來，把她給搞糊塗了？

「這幾天不要讀書了吧！我把書帶回家。」齊平說。奇怪，齊平手上拿的怎麼是兩本書？

「等等，你拿的是什麼書？」她問。

齊平將書交到她手上，一本是《發光體》，曾獲2013年布克獎，上次讀書會有人推薦過。另一本是《十二星座人》，想來了解各星座人的特質，更能理解《發光體》吧。

按常理她會在《替身》討論後，才買下次討論的新書。如果她是在去讀書會的路上發生車禍，根本不會買新書！

她決定先讀再說，她翻到自己的星座，處女座：要求完美、注重細節與規律、理性務實、負責忠誠、具分析能力、冷靜愛批判、過度挑剔、不能容忍偽善、外冷內熱、細心周到……她心一凜，分析得滿準的。她細細思索，處女座內心再熱情、優點再多、對人再好，但是過分認真、嚴肅、不妥協、不圓轉的個性，好像不是那麼容易相處，甚至會讓人討厭吧？

她急忙翻到齊平的星座，獅子座：具王者之風，氣場強大甚至讓人感覺唯我獨尊。有領導力，散發陽光的自信與熱情。真誠負責、重情重義，喜歡主導局面，驕傲而喜歡他人崇拜。佔有慾及自尊心都很強，還死要面子。喜歡被人順毛哄，非常吃撒嬌這一套。

夫妻相處十多年，齊平的確熱情，對她很慷慨，對家人也十分愛護，但不自覺的霸道固執的態度，有時真的傷到她的自尊心，讓她難過甚至抓狂。（七）

精華 FAQ

  • 醫生說她有輕微腦震盪，頸部肌肉與韌帶拉傷，肋骨也斷了好幾根，胸腔還有瘀血，因此需要先住院幾天觀察與休養。

  • 齊平帶來《發光體》和《十二星座人》兩本書，除了讓她住院期間先打發時間，也希望她透過星座特質理解《發光體》內容與人物。

  • 她發現自己身為處女座，容易過度認真、挑剔又不夠圓融；齊平作為獅子座則強勢、愛主導又重面子，兩人的性格差異常引發摩擦。

上一則

大亞董座沈尚弘 生產「電力主動脈」 築韌性電網防火牆

下一則

台灣作家平路「東方之東」入圍美國國家圖書獎

延伸閱讀

榕樹下的男孩（下）

榕樹下的男孩（下）
我的第一個電腦老師

我的第一個電腦老師
榕樹下的男孩（中）

榕樹下的男孩（中）
照顧獨臂老婆

照顧獨臂老婆

熱門新聞

吳享育（左二）將廢棄的檳榔製作成檳榔炭，進一步結合地方風土，開發多元化商品。（記者陳雅玲／攝影）

吳享育把檳榔落果變黑金 青年返鄉創百萬年收

2026-09-09 07:00
馬賽魚湯，麵包片與蘸醬。（圖／作者典樂提供）

馬賽魚湯

2026-09-09 02:00

生命影響生命的見證

2026-09-09 02:00
（圖/AI協作生成）

旅遊簽證的苦辣酸甜

2026-09-10 02:00

你永遠無法預知

2026-09-10 02:00
圖／王孟婷

舌尖上的友誼

2026-09-11 02:00

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光