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獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

結過幾次婚（四）

西子
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他正要報警，看見櫥櫃上貼著一張字條，一看是雪妮留的，當然是說拜拜。搞半天，把家洗劫一空的不是小偷，是老婆。

他立馬打電話給雪妮，對方卻理直氣壯，從容回答：「我們不是離婚了嗎？這可是受法律保護的，不是兒戲噢。念著你一直對俺們娘倆不錯，就不跟你再扯什麼財產了。」

其實她知道，這幾年培東掙的錢全花在她們身上了，交個房貸都緊緊巴巴的。錢基本已被她刮光了，她明裡暗裡留了、藏了不少私房錢。誰讓你不長個心眼呢？

培東愣在屋裡，氣得跳腳，也只能吃了這個啞巴虧：這事是你自己同意的，具有法律效力。

培東悻悻地回到父母家去住了，把這棟房屋租出去。他不想在這個屋裡睹物思人，雖然已沒什麼「物」了。

培東不氣餒，再接再厲，天涯何處無芳草，接著找就是。他不顧家人勸阻，又踏上回國相親之路。朋友給介紹了一位深圳工作的女孩，挺好的，有良好教育背景──「九八五」大學畢業、有不錯職業──外企工作，是個正經人，歲數也相當，小他六、七歲。可老三的頭搖得像波浪鼓：No、No、No。他居然嫌棄對方歲數大了，他要找年輕的。

好吧，革命尚未成功，同志仍須努力。最關心、最心疼他的還是家人親戚。培東的外甥媳婦，就是他姊姊的兒媳婦，給舅舅介紹了自己的同學。憑培東的美國身分、亮閃閃的銀行數字、不錯的外表，他再次俘獲一漂亮女子的芳心。雖然輩分有點亂，但在米國，不講這些。培東一看照片就點頭了，關鍵是年輕，小他二十幾歲呢。（四）

精華 FAQ

  • 因為兩人已辦理離婚，雪妮以法律保護為由帶走財物，並表示不再談財產分配；培東當初同意相關安排，如今只能接受這個法律上成立的結果。

  • 他先回父母家暫住，避免再睹物思人，雖然家裡幾乎已空無一物；之後他把原本的房屋出租出去，改以其他方式處理這處住所。

  • 他先被介紹到一位條件不錯的深圳女孩，卻嫌對方年紀偏大而拒絕；之後又由家人親戚幫忙介紹年輕女子，因為美國身分和經濟條件，他再次吸引到對方。

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