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獨居生活（一○）

李東文
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吃完除夕年夜飯，家明再給貓們鏟了屎和尿，跟母親和大哥說，約了朋友一起去廣西北海同事家中玩，今年就不在家裡守歲了，然後開車回到自己的新家。佛山有個說法，買了新房，第一年的除夕夜，主人要在家中守歲，這樣才能守得住自己辛苦攢下的家業。

除夕夜，遠遠近近，時不時傳來煙花炮竹的聲音。去年除夕，大哥說起，那年他六歲、家明三歲，兄弟二人跟父親在村前的池塘邊上放煙花，玩得很開心。這是父親留給大哥最後的印象，家明對此毫無印象。年後不久，父親遇見意外，去世了。

大年初一，家明早上起來看了一上午電視，給自己弄點吃的，下午出去看電影，晚上回到家中繼續看電視。朋友們要嘛與家人相伴，要嘛回了鄉下老家，電影和電視，成了家明消磨時間最好的選擇。

大年初二，早上睡懶覺，下午跑出去看電影，晚上去河邊看人放煙花。看完煙花，又去看了一場深夜檔的電影。

大年初三，早上起來打遊戲，下午和阿德去周老闆家拜年，留下吃晚飯。與阿德告別後，自己又跑去看了場電影，半夜回家。

大年初四，一早起來，實在找不到事做，開車回梁丙子村，給貓搞衛生，在家和母親一起吃飯。

大年初五，陪母親去廟裡拜財神……

正月初八，鑫華五金廠開工大吉。

正月初九，周老闆宣布自己生日，請鑫華五金廠的幹部和外面幾位朋友吃飯、唱歌。他在工資待遇上對工人苛刻，自己的生活消費毫不含糊，時常呼朋引友，暴飲暴食，花錢如流水。

新年伊始，大部人都帶了家屬，沒有家屬的帶女朋友，只有家明是單身一人赴宴。（一○）

精華 FAQ

  • 他吃完年夜飯後便回到自己的新家，向母親和大哥說要去廣西北海同事家玩，實際上是不想依照佛山買新房後第一年守歲的習俗留在家中。

  • 初一他看電視、自己弄吃的，下午看電影；初二睡懶覺、再看電影和煙花；初三則打遊戲、去周老闆家拜年吃飯，之後又半夜去看電影。

  • 正月初九周老闆請幹部和朋友吃飯唱歌，多數人都帶家屬或女友，只有家明獨自赴宴，形成強烈對比，也更凸顯他春節期間的單身與孤身感。

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