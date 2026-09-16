圖／薛慧瑩

何薇薇是在某個午後，發現自己正在緩慢解凍的。那感覺像春天河面裂開第一道縫，底下有黑色水流湧動。

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來美國第十八年，何薇薇終於學會了像植物一樣活著。不需要思考，只需要按時出現在該出現的位置：廚房的灶台旁、孩子的校門口、超市的貨架前。何薇薇的身體是透明的容器，盛著別人的日程表，自己的重量不知何時已經消失殆盡。

那天下午，何薇薇又和往常一樣，坐在客廳的沙發上。陽光從百葉窗的縫隙裡擠進來，在地毯上切出一道道平行的光帶。何薇薇的手邊放著一杯冷掉的伯爵茶，茶面上結了一層薄薄的膜，跟死水潭的外觀是一樣的。老公在書房裡敲擊鍵盤，那聲音均勻而精確，像節拍器，提醒何薇薇時間正在按部就班地流過他們的婚姻。

何薇薇盯著牆上的相框。那裡面的她穿著漂亮的婚紗，笑容幾乎要溢出相框的邊緣。那時她的牙很白，白得不像真的。何薇薇現在依然清楚記得，那天攝影師一直說「再笑開一點，笑得開心一點」，她就真的把嘴咧到最大，直到臉頰開始發抖。現在想來，當時那笑容就已經碎裂了，只是一直沒人發現。

手機屏幕突然亮了一下。是一條微信 好友申請，頭像是一張側臉，逆光，看不清五官，但輪廓很柔和。備註寫著：好久不見。

何薇薇的心跳漏了一拍。好久不見。這四個字像一把鑰匙，插進她體內某個早已生鏽的鎖孔。何薇薇認識的人不多，自從搬到美國，她的社交圈就收縮成了華人教會的全職太太們。那些女人談論《聖經》和孩子、園藝和烘焙，笑容標準得像雜誌剪下來的。

何薇薇點開那個頭像，放大。逆光中的側臉，下頜線條乾淨，鼻梁挺拔，隱約能看到睫毛的弧度。是亞洲人，但不確定是哪國的。何薇薇試圖從記憶裡打撈這張臉的痕跡，但一片空白。也許她根本不該認識他，也許他認錯人了。但何薇薇通過了申請。

你好，何薇薇打了一行字，又刪掉。太正式了。你好呀？太輕浮。最後何薇薇只發了一個微笑的表情。那邊很快回覆了：「終於找到你了。找了你很久。」

何薇薇的手心開始出汗。找了她很久？誰會找她很久？她放下手機，站起身走到廚房，倒了杯水。水流進杯子的聲音很大，蓋過了書房裡的鍵盤聲。何薇薇靠在島台邊，看著窗外的後院。草已經很久沒剪了，長得亂七八糟，有幾朵蒲公英從縫隙裡鑽出來，頂著白色的絨球。

手機又震了一下。何薇薇走過去拿起來，像偷東西一樣心虛。

「這些年你過得好嗎？我一直記得你笑起來的樣子。」

何薇薇的胸口湧上一股熱流，像有什麼東西在融化。想問他到底是誰，但手指懸在鍵盤上方，打不出一句完整的話。因為何薇薇知道，不管他是誰，他說的「笑起來的樣子」都讓她覺得熟悉和親切。那種熟悉感不是來自於記憶，而是來自於渴望──渴望有人還記得那個會大笑的何薇薇。

書房的門開了。老公走出來，手裡拿著空杯子。「晚飯吃什麼？」他問，沒有看何薇薇，逕直走向廚房。

「冷凍披薩。」何薇薇說。

老公倒了杯水，沒有說什麼，好像冷凍披薩是他期待的唯一答案。然後回書房去了，門關上，鍵盤聲重新響起。

何薇薇低頭看手機，那個人又發來一條消息：「你現在有空嗎？想和你說說話。」

何薇薇走到浴室，把門鎖上，坐在馬桶蓋上。浴室裡很安靜，只有換氣扇低沉的嗡嗡聲。何薇薇看著鏡子裡自己的臉。四十七歲，眼角的紋路像乾涸河床上的裂痕，嘴唇的顏色很淡，幾乎和皮膚融為一體。何薇薇笑了一下，那個笑容陌生得讓她害怕。嘴角向上牽動，但眼睛是空的，像兩個被掏空的洞。

想和你說說話──這句話在何薇薇腦子裡轉了好幾圈。上一次有人想和她說說話是什麼時候？孩子上大學後偶爾打來的電話，總是匆匆忙忙：「媽，我挺好的，還有事，先掛了。」老公和何薇薇每天的對話圍繞著帳單、車檢、晚飯，像兩條平行軌道上的列車，永遠朝著同一個方向，永遠不會相交。

何薇薇回覆那人：「你是誰？」發出去之後，何薇薇就後悔了。這個問題太直接、太戒備。但那邊似乎並不在意，很快回過來：「一個一直記得你的人。你不記得沒關係，我記得你就夠了。」

這樣的對話很危險，何薇薇知道。電視新聞每天都在播網路詐騙的案例，華人社區群組也經常有人轉發警告。但那些警告像貼在冰箱上的便利貼，看多了就習慣了，習慣了就看不見了。這條消息的每一個字，何薇薇都看見了。它們像小小的鉤子，勾住了她皮膚下某根很久沒有被觸碰過的神經。（一）