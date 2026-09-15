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遇上獅子男（六）

楊秋生
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天忽然陰沉下來，她覺得惶恐不安，腦袋如一團亂麻。雨點落了下來，她漸漸覺得冷起來，凍得像塊冰冷的石頭。

她不記得怎麼走到家庭醫生的診療室，她醒過來的時候，覺得剛做了一場可怕的噩夢。睡夢中似乎一直聽到悶悶的帶嗚咽的說話聲，自己在不停地喃喃說：「對不起‘對不起。」

她發現她面對的不是醫生或護士，而是天花板。

她一驚，想爬起來，發現身子很重，幾乎動彈不得，到處劇痛。周身插滿各種管子，生理監視器發出規律的聲音。怎麼會？她不是只做年度健檢嗎？人到了診療中心。

「想起來嗎？」有個溫柔的聲音對她說，「我幫你的床調高一點。」

呼吸稍微順暢了，她疑惑地看著護士，她需要一個解釋。

「剛才你先生和兩個孩子都來過了，他們應該還沒走。要不要我去叫他們，說你醒了？」

太奇怪了，她不是早離婚了？離婚後他們都切割得乾乾淨淨，彷彿她不曾存在。那種難堪與屈辱，她一輩子也不會忘記。現在，怎麼會突然都出現在醫院？她百思不解。

門開了，咪咪一看到她眼眶都紅了。

「媽，對不起、對不起！」咪咪拉著她的手，淚流滿面地說。

馬修一臉靦腆，怯生生地走到床邊，忽然跪到地上，趴在床邊哭著說：「對不起、對不起！」

他們兩個樣子都有一點不一樣，尤其是馬修，不知是因為抽高，還是真的瘦一圈，臉上露出些許剛硬線條，有點男人味道了。後面的齊平，不過半年，瘦了不少，憔悴的臉取代了平日一臉的驕傲與權威。

她正要開口問他們，到底怎麼回事，齊平溫柔地說：「什麼都不要說，我們都懂、都懂。」（六）

精華 FAQ

  • 她醒來時已躺在病床上，周身插滿管子，身體又重又痛，根本無法動彈，因此震驚自己明明只是健檢，卻突然變成住院狀態。

  • 前來探視的是她的前夫齊平，以及兩個孩子咪咪和馬修。她原以為自己早已離婚，彼此切割得乾乾淨淨，因此完全不懂他們為何會出現在醫院。

  • 咪咪和馬修不停向她道歉，齊平則說「什麼都不要說，我們都懂」。這顯示家人似乎已理解她的處境，也暗示過去的誤解或傷害正被重新面對。

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