她不由得怨怪起姜炎炎：「普林斯頓的大教授，看上去也是超凡脫塵的樣子，沒想到也這麼俗。你們這麼大年紀了，好不容易在一起，應該好好珍惜，過好當下才是，身後事有什麼好糾結的。人死了什麼也沒有了，我早就登記死後捐獻器官，骨灰撒海裡就行了。」

老陳離開女兒家後，反覆回想辛迪這句話，漸漸生出一個念頭。也許，他可以換一種方式。

他又去見姜炎炎。她的眼圈有些發暗，顯然這幾天也沒有休息好。

老陳把趙梅臨終前的話一五一十地轉述給她，又說墓碑的契約持有者是辛迪，辛迪無論如何都不同意更改。

炎炎聽著，微微皺眉。最後輕輕說了一句：「她贏了。」

她頓了一下，「你可以走了。」

老陳深深吸了一口氣，像是下了很大的決心，「所以我決定立下遺囑，將骨灰撒向大海，跟誰都不合葬。」

炎炎當即說道：「我早就這麼決定了，器官捐獻、骨灰入海。這樣對別人、對環境都更好。」

老陳點了點頭，心想，她果然跟辛迪是一類人，完全一樣的想法。

「那我們以後，就撒在同一片海，好嗎？」他期待地看著她。

炎炎略微沉吟，點頭，「可以。」

空氣似乎鬆動了一些。

老陳伸出手，握住她的手，低聲說：「我們在一起不容易，我不想再失去你。」

炎炎沒有回應，也沒有抽回手。她遲疑著，把手停在他掌心裡。

黃昏漸深。

老陳望向窗外，認真地說：「我們人生也到了黃昏，我現在只想和你把當下過好。」

炎炎也望向窗外的晚霞。

他們一起走出屋外。夕陽像一層溫熱的薄金，鋪在街道上。

兩人並肩而行。影子在地面上緩緩延伸，起初隔著一道縫隙，又漸漸靠近。（全文完）