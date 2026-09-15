他最後收拾的是陽台。向西的主陽台上十盆繡球花，開得花團錦簇，粉的、紫的、綠的、藍的，好多個顏色，五彩斑斕，簡直就像塑膠花。這玩意不便宜，可架不住喜歡，乾脆就多買一點，擺滿整個陽台。

還有一盆跟他一樣高的荔枝樹，死貴死貴，可還是買了。多花六十元請人送到家裡來，就放在光線最好的邊緣。五色茶花的花冠比單人沙發還大，是上個月朋友送的新居入夥賀禮，被挪到了角落，看著有點委屈。朋友拿過來時，茶花樹上掛滿了拇指大的花蕾，現在也還是，不見花蕾生長，也不見凋謝，可能還在努力適應新的環境。

護欄上還掛著一排花架，放了二十盆草莓，碩果累累，紅得喜人，想吃多少摘多少。草莓邊上有幾盆碎米香水蘭，花朵還沒米粒大，香得令人陶醉。

有人敲門，是外賣到了。

他一個人住，很少煮吃的。但廚房裡的灶具比梁丙子村老宅裡還多，電鍋、平底鍋、傳統鐵鍋、大瓦罐、電子湯鍋、紫砂湯鍋、不鏽鋼湯鍋、不鏽鋼小湯鍋、大蒸鍋，整套的碗碟等等，在廚房裡放得整整齊齊，有些是去超市買的，有些在網上買。還有個洗碗機！大部分廚具都還是全新未用過的，搬到新家一個多月，用得最多的是那個小小的不鏽鋼湯鍋，用來下麵條。

除夕一大早，家明回到梁丙子村，跟母親一起準備祭祖的種種。大哥在自己家中帶孩子，大嫂是酒樓的樓面經理，這會還在上班。大哥會在家明和母親把所有事情都弄好後，過來一起吃團年飯。每一年都是相同的流程，每一年的菜品都很豐富，除了心情有所不同，所有的除夕都一模一樣。（九）