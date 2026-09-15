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自從老三回美，家人就聽他天天叨叨說雪妮這好、那好，最好的就是把他當個金疙瘩似地捧著、護著，這可太好了。老三就需要這個，這個從小到大被全家捧在手心的寶貝疙瘩，有了疼他、愛他的接班人了。大家既放心又安心了，爸媽送上幾萬做房屋首付，哥姊聯合送了家具錢。新家新氣象，就等新娘了。

終於，雪妮飛到美國和他團聚。培東手捧一束鮮艷的百合花，激動萬分地站在機場出口，看到了，看到了他日思夜想的紅潤潤的雪妮。

他擁抱完雪妮，遞上那束鮮花，發現旁邊站著個六、七歲的小姑娘。

嗯，這是誰家的孩子，怎麼沒跟緊自己爹媽？他下意識地環顧了四周。不料，女孩開了口，對著培東羞羞喊出了：「爸爸！」

啊？培東愣住了，腦子有點亂。是的，雪妮千里迢迢來到美利堅，來的不只一個人，還帶著一個小尾巴──一個六、七歲的女兒。在國內談情說愛、談婚論嫁時，雪妮可沒講她還有個女兒。

現在生米已成熟飯，加上小女孩一見他，就「爹啊、爹啊」地叫，搞得這個現成爸爸倒不太自在。

培東是個善良人，既然來都來了，那就一起過吧。他也總算有了老婆孩子熱炕頭的幸福生活。他做著生意，養著嬌妻和別人家的娃兒，忙而快樂著。爸媽哥姊也無奈地接受了現實，只要老三開心就好。

雪妮跟著培東來到父母家，顯得特別的隨意和親切，「爸呀、媽呀」地不停歇，好像一直就在他們家待了多少年。這個東北大妞熱情，大方，撲閃撲閃跟個花蝴蝶似地在屋裡轉個不停；又像隻八哥鳥似地呱嗒呱嗒說個沒完，把這個家的氣氛弄得很是熱烈。

她陪著老人說話總是很討喜；吃完飯還特別自然地走到爺爺後面，敲敲背，轉身又給奶奶揉揉肩。小女孩也是「爺爺、奶奶」不停口地叫叫叫；老人家覺得，哎呀，這就算現成有了孫女吧。

可培東的哥哥、姊姊只對視了一眼，就明白這雪妮跟他們家不是一類人。但是管他呢，世界上各種人多了，現在最要緊的就是讓這個家、讓爸媽能夠開心、覺得熱鬧就好。讓培東能夠有這麼一個知冷知熱、這麼能幹的人，在老三身邊輔助他，替爹媽照顧他，就阿彌陀佛了。

沉寂多年的家，有了生氣和熱鬧也挺好。雖然感覺這個雪妮有點做戲做過了的意味，但培薇和培力還是覺得，每個人的背景不同、生長環境不同，表現風格也不同嘛，嗯，家和萬事興。

踏上美利堅的土地後，雪妮隨培東的生活棒轉，但就是不出去工作。除了給他做頓飯、陪他睡個覺，其他什麼也不做，只管在家當太太。不過她也忙，忙著接送女兒上下學和各種課外班；忙著讓這個壽司老公給她買買買，這是她的愛好，喜歡名牌，包包啊、衣服啊，什麼貴買什麼。雪妮還買了件昂貴的、這裡一般人在一般場合不穿的貂皮大衣，配上透著薄紗隱約可以看見大腿的超短裙，去了教會。那裡正式啊，惹來一片詫異的目光。

老三則感嘆哎喲媽呀，這花錢如流水啊，不知自己能扛多久哇。

雪妮入境時就是永久居民，但屬兩年「條件綠卡」。終於，雪妮拿到了真正的綠卡。那天晚上，在床頭，雪妮舉著那張卡，學著樣板戲《智取威虎山》裡的台詞，拉著長調唱：「聯絡圖，我為你朝思暮想。」

雪妮靠在培東肩上說：「這下，我要有新的計畫、新的金光大道了。聽說有樁生意可以一下掙大錢哦，我們也玩玩。」

「啥？」

「假結婚。」

「啊？那可是犯法的啊。」

「天知地知、你知我知，不說，移民局能知道？那麼多人都這麼辦了，綠票子嘩嘩地進兜裡。你說你，做一盒壽司才掙幾個錢？這做一單就能掙你三年兩年的了。

聽人說，現在國內的大款錢老多了，但想潤到米國也不容易，所以很多人玩假結婚，找個人花筆錢，身分就一下子解決了。咱們倆來個假離婚，看看能不能找個『目標』假結婚，一下掙筆大的。到時票子到手，你自己也看不上你那幾個仨瓜倆棗了。」

「嘿，還嫌我掙的是仨瓜倆棗。你娘倆不天天靠著這仨瓜倆棗過得挺滋潤的嘛！」培東有些不爽。

雪妮趕緊哄他：「我不就是心疼你天天起早貪黑在外面忙嘛。要是靠這個掙上一大筆，你就可以在家多待一下。咱們也有更多時間滾床單啊！」說完，又像八爪魚似地纏上了培東。

就這麼纏了幾日，不知培東是真傻呢，還是財迷心竅，經不住嬌妻軟磨硬泡，居然答應了，兩人悄悄簽了離婚協議。

拿到那一紙文書，雪妮輕輕點著他的鼻子，盯著他嬌嬌地吐了一句：「說好是假的噢，你可不能趁機換新人噢！」

不料，沒過幾天，培東下班回家，打開門，卻傻眼了：這是走錯門了？家裡空空蕩蕩，就像被搶劫了一樣！電視沒了、家具沒了，但凡值點錢的物件全都不翼而飛。

更關鍵的是，東北大妞雪妮和她的娃兒也都不見了。（三）