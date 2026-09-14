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遇上獅子男（五）

楊秋生
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昨天剛上山的時候，天氣還好，開到半山腰，起霧了。突然傳來一陣緊急煞車聲，恍惚中她陷入只有外地人在彎曲山路上才會打的遠光燈，她的心一驚。刺耳的煞車聲、劇烈的撞擊、來回的翻滾，像被撕成兩半。劇烈的疼痛，痛到她一直往下墮，像墮入地獄一般。

那疼痛如此真實，心臟像被尖銳的刀戳到靈魂都要出竅了。

她到處捏捏自己，什麼疼痛也沒有，她迷惘了。

陽光從她親自挑選的緋紅色窗幔，透出微微的光線來。小小陽台上種的幾棵盆栽的影子隱隱約約映到窗簾上，讓臥房帶著虛幻的味道。矽谷這些年蓬勃發展，能夠蓋房子的地方多靠著國王大道兩邊，即使是獨立屋，也都佔地很小。窄高的空間，讓才從寬敞舒適的豪宅搬來的她更需要隱私，不到非起床不可，是絕不打開窗簾的。

一切都顯得比現實更不真實。她看看鐘，七點五十了，再不起床，八點半的年度健檢就會遲到了。

梳洗完畢，匆匆吃過早餐，她來到診療中心。車子經過急診處的時候，一位病患正從救護車擔架上，移到診療中心的推床，她忍不住轉過頭瞄了一眼。

雖然有些距離，但看起來病患是個東方女人。她穿的上衣顏色清晰可辨，是她最喜歡的寶藍色。東方人很少穿寶藍色的衣服，她因為皮膚細緻嫩白，還有娃娃臉，穿寶藍色特別亮麗搶眼。

她忍不住開過去，靠近時她看到帶亞麻觸感、充滿女性魅力的鏤空刺繡，在寬大的手肘部位環繞一圈，優雅美麗，不禁好奇──她也有一件，昨晚就是穿著那件上山的，不知這位女士是誰、發生了什麼事？

他們手腳麻利，將病患推入醫院。門闔上了，她呆呆愣在那裡。（五）

精華 FAQ

  • 她一開始像被山路車禍的恐怖畫面纏住，感到刺骨劇痛與墜落感，甚至覺得心臟被刀戳到，但仔細檢查身體後卻沒有任何實際傷痕。

  • 陽光透過緋紅窗幔、盆栽影子映在窗簾上，使房間帶著朦朧虛幻感；而她刻意保持隱私、不常拉開窗簾，也反映出內心的不安與疏離。

  • 她在急診處看見一名被推入醫院的東方女子，對方穿著她最喜歡的寶藍色上衣，連鏤空刺繡細節都與她的衣服相似，令她驚訝又困惑。

矽谷

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