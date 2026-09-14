兩邊都是真實的牽絆，兩邊都無法割捨。他的嘴角浮起一絲苦笑。

他已經搬回費城 的房子。本來打算盡快把這裡掛牌出售，如今卻一切擱置。他甚至開始懷疑，最後要離開的，究竟是哪一個家。

他低頭看著掌心裡的那枚戒指，金屬的邊緣有些冰涼。他想，這段黃昏的愛情，實在是太過艱難。

他跟妹妹陳虹通了電話，把事情一一說了。陳虹聽完，直截了當地說：「人家老年再婚，都是找個能過日子的，你倒好，找了個讓自己為難的。趙梅雖然不如炎炎出色，可做妻子很合適。炎炎太自我、太強勢，未必適合你。」

老陳為炎炎說話：「她本來一個人過得很好，是我打擾了她。我們在一起，不只是互相照顧，還有……那種在一起的感覺，是別人給不了的。」

陳虹沒再多說。

想來想去，老陳還是去找了辛迪。辛迪是墓碑的契約持有者。

辛迪聽完，沒有猶豫，「不行，墓碑不能改。」語氣乾脆，沒有一點餘地。

那一瞬間，老陳像被抽走了力氣，整個人垮下來，肩膀塌陷、臉色灰敗。

辛迪看著他，語氣放緩了一些：「媽媽臨終前跟我說，你父親以前有個姓姜的戀人，我走後他們很可能會在一起，你不要阻攔他們。其他事情都可以不計較，底線是合葬墓碑，無論如何要守住。」

老陳聽後，眉宇間的川字紋似乎又深了一層，整個人顯出疲憊與蒼老。

辛迪看著父親的樣子，眼眶有些發紅。她不是不想讓父親幸福，她只是不能接受母親的痕跡被一點點抹去。而且，她答應了母親的，那是母親最後的心願。（二○）