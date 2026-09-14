兩年多前，剛離婚不久的家明自己開車，順著國道往北走，半個月後返回。在路邊，見到兩隻凍得瑟瑟發抖的小貓，用個紙箱裝著帶回了家。從此開始收養流浪貓，越收越多，公貓十隻、母貓八隻，都沒有絕育。為了防止生下更多的小貓，公貓、母貓分別養在兩個不同的房間裡。

虧得家明家是城郊農村自建房，房間多、人口少，能讓貓貓們有個單獨的空間。一年多之前，母親把其中三隻總打架的貓拿去扔了，家明大發脾氣，差點砸壞了家裡的電視。那會家明像得了狂躁症，隨便一點小事都能暴跳如雷。母親從此對家明的貓敬而遠之。

有朋友勸家明，不要在自己的肩上加那麼重的擔子，送些貓給人家收養。十八隻，用最便宜的貓糧、貓砂，一個月都好幾百，更別說貓貓生病和驅蟲藥、疫苗這些了。

家明也動搖過，可最終還是不忍心把貓交出去。他在人生最低谷時開始收養流浪貓，心底下，把這些可憐的小貓當成是自己的救贖。

午飯過後，家明趁母親不留意，溜回自己的新家。明天是年廿九，大除夕，必須要回梁丙子村的老宅祭祖，他廿八日下午逃出去躲清閒也躲不了多久。但他的看法是，能躲開一會是一會──聽不見母親的聲音、看不見母親的身影，多少自在些。。

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臘月廿八日下午，家明收拾新家，搞衛生。

大白天，也把全屋的燈打開，明晃晃的燈光從頭頂打下來，光潔的仿大理石瓷磚湖水一樣折射著光線，好像腳底下也開了燈，讓客廳看上去富麗堂皇。茶几上、電視櫃上、飄窗上，都有蝴蝶蘭，用彩帶紮著，向著相同一個方向怒放，顏色艷麗。（八）