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他介紹著美國的吃穿住行，對娜娜來說，那完全是一個新的天地，充滿好奇與渴望。娜娜則回憶著兒時的生活，如今北京的變化，對培東來說，那是故鄉的念想。尤其在移民 飄蕩後的心靈孤獨中，這一切都是美好的回憶。

培東的生活多了一項期盼：等娜娜的信。

接著，等不及寫信了，電話成了訴說衷腸最快捷、最直接的渠道，儘管那時的越洋電話老貴的。每個月的通話費幾乎花光了他當月掙的那些銀子，每次他還是捏著電話捨不得放下。

終於，他覺得隔著太平洋這樣寫信、打電話，都不能解相思之戀。要解這相思之苦，不如直接把娜娜娶進家門，共赴美好生活。男子漢講究成家立業，他已立業，有了銀子當然要有娘子。

他在家庭聚會上表達了這個意思，家人都替他高興。尤其對象是一個大院長大的，不算青梅竹馬也是知根知底呀，趕緊麻溜地去求婚吧。

這樣，在電話裡，培東結結巴巴表達了想給娜娜辦理未婚妻簽證，想娶她。那頭的娜娜爽快地回答：「得嘞，那你就騎著大馬、抬著花轎，把本姑娘接走吧。」

鴻雁書信加電話，這樁婚事就這麼靠遙遙相望定了。接著，老三忙乎著要把她辦到美國來，那叫美國公民 未婚妻簽證，K-1。

興奮中的培東忍不住得瑟地把這好消息，分享給大院穿開襠褲一塊長大的哥兒們。但那邊沒吭聲，聽筒裡是一片靜默。他以為那是羨慕嫉妒恨呢，就很大度地說了聲保重，原諒似地掛了電話。

過了幾天，姊姊來問他和娜娜進展到哪一步了。培東頭也沒抬，「準備著材料正要遞交呢。」

姊姊頓了一下，有點猶豫地說：「先緩緩？把女孩的情況摸摸清再說。」

「這是幾個意思？不是你們催我趕緊的？」培東有些不快。

「嗯、嗯，你，是不是把這消息跟大院的鄰居們說了？嗯，現在大院沸沸揚揚的，有些反饋不太好。」

「怎麼了？都說什麼？他們嫉妒吧！」

「嗯，你自己找哥兒們去問問吧。聽說好像她，可不只跟一個人來往。」

培東想起了哥兒們的沉默，當晚又打去了電話。

哥兒們那邊吭吭哧哧、吞吞吐吐的，培東急了，「你還是我兄弟嗎？」

「培東啊，不是說哥兒們不告訴你，不是有句老話說，寧拆八座廟，不破一門婚嗎？我不是怕弄錯了，壞了你的好事嘛。不過散了也別難過，不是你對不起人家，是那女的對不起你。」

從哥兒們嘴裡，培東知道了那颯蜜是個不甘寂寞的女子，整天家裡爬梯不斷、客人不絕，攪得街坊四鄰雞犬不寧。哥兒們說那女孩忒亂了，這邊跟你都快領證了，那邊還同時跟好幾個男的不清不楚呢。你頭上早是一片綠油油大草原了；而那女子送的不只一頂綠帽。

好事不出門，壞事傳千里。自然，消息也先後由大院傳到了丁家爹媽哥姊的耳朵裡。

不管在美國這個啥都自由，尤其是婚戀自由的國家待了多久，丁家畢竟還是中國的書香門第，這點規矩還是要講的。颯蜜這麼亂，到了這個更亂的國家，就不是頭頂一片綠油油草原的問題，保不準她轉身就找個金髮碧眼的壯漢。那費這功夫幹麼呢，當運輸工嗎？於是，老爹老媽、大哥大姊一起上陣，正面反面、好說歹說，老三同意了，取消這樁婚事。

培東中止了未婚妻娜娜赴美手續。

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但成家仍是剛需，婚還是要結的，國內不正流行〈明天會更好〉、〈讓世界充滿愛〉嗎？培東繼續把目光投向了國內的美眉們，因為國內人口基數大，選擇也多嘛。再說，那本藍本本護照含金量有多高，誰都明白。在美國，他這個賣壽司的亞洲人，基本不會有白丫頭搭理。可在中國，憑培東是美國公民，就會有漂亮姑娘呼啦呼啦往上撲。

經人介紹，培東結識了一個小他十幾歲的東北姑娘雪妮，他專門飛回去「眼見為實」一下，果然水靈。漂亮、豐滿，膚白紅潤，人高馬大的，不，胸大。他的眼睛又亮了。

來來往往幾次，又是吃飯、又是逛街，雪妮火辣、成熟，關鍵是善解人意，對培東體貼入微，很能知道、抓住他要什麼。從小被爹媽、哥姊寵愛有加的他，很是熟悉、喜歡這種感覺。

自己主外，拚事業、拚未來；老婆主內，全方位照顧他。這不就是在美國太需要的戰略夥伴關係嗎？

沒幾日，兩人就一起滾到了賓館的大床上。那份甜蜜讓培東欲罷不能，吃了還想吃。

就這麼著了，就像在國內訂製了一件名貴的貂皮大衣，又暖和、又拿得出手。兩人立馬去婚姻登記處把婚結了；培東趕回美國，馬上著手辦理CR-1美國公民配偶移民簽證，據說這個更快。

培東為妻子雪妮遞交了I-130後，盼星星、盼月亮地等著。佳音一個個傳來，雪妮去廣州領事館面試了、體檢了、獲得移民簽證了。培東趕忙寄錢讓雪妮買機票過來。

同時，他急急忙忙買了棟獨立屋，為的是開始幸福的新生活。家裡人也都為他高興，總算他結婚成家了。（二）