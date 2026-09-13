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遇上獅子男（四）

楊秋生
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她原以為自己深刻悟透了這種歡樂後的假相，等真正感受到身邊的朋友都忙著歸巢和家人過日子，才深刻覺得這種離散更叫人受不了。

周身沒什麼事需要操心，一個人又簡單，時間顯得多得用不完。她逛市集，買了一些手工藝品，又上手工藝店買了一些年輕時喜歡做的工藝，這些她一直喜歡的嗜好在齊平的眼裡，都是Cheap沒有價值的愛好。齊平讓她學插花、學茶道、學烹飪、學書法……說穿了，都是為齊平招待客人，為顯擺及面子要她學的。

手工藝能持續多久？厭倦的時候她不停重複擦拭桌椅、門窗，不停吸地毯，也試著自己做飯。一個人要準備多少菜？一鍋菜要吃多少天？試過幾天她就放棄了，常常倒在床上發呆。

所謂的自由，和她想像的完全不一樣啊。日子好像是空洞的，她的心也是空洞的。她乾脆什麼也不做，有時就躺著。躺著、躺著，竟然也會累，睡一覺起來，屋子裡所有的樣子還是和睡覺前一模一樣，令人看著害怕。

黃昏一過，她關窗簾的時候，常覺得自己和這世界隔絕了。頹然倒在沙發上，無邊的寂寞湧上來，有時捱不過，整個人淹沒在淚水中。剛開始還興致勃勃，久了仍然覺得空虛不實在，她竟有些發慌了！才發現單身日子，不是原來想像中的那麼自在篤定。

後來巧遇一位舊識，約她參加讀書會。讀書會的場地，就是她原來住的城鎮，只是比她以前的家更深、更隱蔽。她雖長年在曲折的山路上奔波，但一路往沒有路燈，半天才看到一棟房子的半山上開，還是挺吃力的。她去了幾次，認識了一些新朋友，感覺還不錯。（四）

精華 FAQ

  • 她原本以為自己已看透歡樂背後的假相，沒想到真正獨處後，反而被空洞與寂寞包圍，才發現單身並不如想像中自在。

  • 她喜歡的手工藝在齊平眼中是廉價且無價值的嗜好，齊平要她學插花、茶道、烹飪和書法，主要是為了招待客人與顯擺面子。

  • 她後來巧遇一位舊識，受邀參加讀書會，雖然地點偏遠難行，但去了幾次後認識了新朋友，心情也因此略有改善。

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