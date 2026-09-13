夕陽依舊（一九）
「我……」老陳一時語塞，他解釋道：「這是趙梅臨終前的願望，我不好違逆她最後的心願。」
「你們一副生生世世在一起的樣子，那我算什麼？」
「要不以後你也葬在我身邊，我們也生生世世在一起。」老陳一急，脫口而出。
炎炎盯著老陳，眼裡要冒出火來，「說你渣，你還真渣，還想左擁右抱！」
「那……你說怎麼辦？」老陳為難地問。
「把你的名字和照片從墓碑上去掉。」炎炎乾脆俐落地回答。
「這……」老陳猶豫道。
炎炎顫抖著手，褪下訂婚戒指，「否則我無法接受。要不……我們還是就此算了吧。」
她轉身離去。門在她身後關上，發出沉悶的聲響。
6
老陳坐在書房裡，眉頭緊鎖，目光長久地停在書架上的全家福上。
相框裡，他和趙梅坐在前排，輕輕依偎，神情安然；辛迪和大衛站在身後，笑得明亮而坦蕩。那是幾年前，大衛去矽谷前，趙梅堅持拉著全家人去拍的。
老陳不得不承認，那時的自己是幸福的。趙梅的溫和體貼，兒女的優秀懂事，日子平穩有序。至於姜炎炎，只是在偶爾的深夜，才會被想起，如一縷不肯散去的白月光。
他閉了閉眼，腦海裡又浮現出另一個畫面。趙梅臨終前，攥著那張墓碑設計圖，眼睛閃閃發亮的樣子。那是一種近乎安寧的滿足，他始終無法忽視。
如果他真的把名字去掉，他能忍心嗎？辛迪會怎麼看他？大衛又會怎麼想？他在他們心中的位置，會不會動搖？
在他的心裡，兒女與炎炎，從來都是同樣重要。
可如果不去掉，那炎炎呢？
這些日子與她在一起，他第一次清晰地感到一種久違的充實，像是某個長久缺失的部分，終於歸位。他不願再失去。（一九）
因為她無法接受老陳與趙梅在墓碑上呈現出如同生生世世相伴的樣子，認為這代表老陳仍把她放在重要位置，也讓她感到自己像是被排除在外。 老陳認為這是趙梅臨終前的願望，不忍違背她最後的心意；同時他也擔心兒女辛迪與大衛的看法，害怕自己在家人心中的位置因此動搖。 他一方面覺得兒女和炎炎對自己都很重要，另一方面又捨不得失去炎炎，內心既受趙梅遺願牽制，也想保住當下的充實感與新的感情關係。
精華 FAQ
因為她無法接受老陳與趙梅在墓碑上呈現出如同生生世世相伴的樣子，認為這代表老陳仍把她放在重要位置，也讓她感到自己像是被排除在外。
老陳認為這是趙梅臨終前的願望，不忍違背她最後的心意；同時他也擔心兒女辛迪與大衛的看法，害怕自己在家人心中的位置因此動搖。
他一方面覺得兒女和炎炎對自己都很重要，另一方面又捨不得失去炎炎，內心既受趙梅遺願牽制，也想保住當下的充實感與新的感情關係。
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