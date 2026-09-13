「我……」老陳一時語塞，他解釋道：「這是趙梅臨終前的願望，我不好違逆她最後的心願。」

「你們一副生生世世在一起的樣子，那我算什麼？」

「要不以後你也葬在我身邊，我們也生生世世在一起。」老陳一急，脫口而出。

炎炎盯著老陳，眼裡要冒出火來，「說你渣，你還真渣，還想左擁右抱！」

「那……你說怎麼辦？」老陳為難地問。

「把你的名字和照片從墓碑上去掉。」炎炎乾脆俐落地回答。

「這……」老陳猶豫道。

炎炎顫抖著手，褪下訂婚戒指，「否則我無法接受。要不……我們還是就此算了吧。」

她轉身離去。門在她身後關上，發出沉悶的聲響。

6

老陳坐在書房裡，眉頭緊鎖，目光長久地停在書架上的全家福上。

相框裡，他和趙梅坐在前排，輕輕依偎，神情安然；辛迪和大衛站在身後，笑得明亮而坦蕩。那是幾年前，大衛去矽谷前，趙梅堅持拉著全家人去拍的。

老陳不得不承認，那時的自己是幸福的。趙梅的溫和體貼，兒女的優秀懂事，日子平穩有序。至於姜炎炎，只是在偶爾的深夜，才會被想起，如一縷不肯散去的白月光。

他閉了閉眼，腦海裡又浮現出另一個畫面。趙梅臨終前，攥著那張墓碑設計圖，眼睛閃閃發亮的樣子。那是一種近乎安寧的滿足，他始終無法忽視。

如果他真的把名字去掉，他能忍心嗎？辛迪會怎麼看他？大衛又會怎麼想？他在他們心中的位置，會不會動搖？

在他的心裡，兒女與炎炎，從來都是同樣重要。

可如果不去掉，那炎炎呢？

這些日子與她在一起，他第一次清晰地感到一種久違的充實，像是某個長久缺失的部分，終於歸位。他不願再失去。（一九）