家明默默走進貓宿舍，可愛的小貓們很是興奮，仰頭衝他叫啊叫，在他腳邊纏來纏去。他清理了貓屎、貓尿和貓毛，從冰箱裡拿了點剩飯，自己熱熱吃了，開車回新屋。

回到二十樓的新家，他嚇了一大跳。屋裡屋外，到處都是人，還有穿著制服的物管人員和員警。

物管經理見到家明，長長舒了一口氣，問他跑哪去了，電話一直打不通！

「你們怎麼會在我家中？」家明又吃驚、又憤怒，「是怎樣開鎖的！」

這可是指紋密碼鎖。

員警給家明出示了證件，跟他解釋：

鄰居在自家陽台，隔著窗紗看見家明家的窗邊坐著一個人。白天和夜晚都坐在相同的位置，一連好多天一動不動。過來拍門也沒人應門，以為家明坐在窗邊猝死了，去跟物業反映。物管人員打家明的電話，打不通，報警。員警請師傅過來開鎖進屋，發現窗邊坐著個和真人一般大小的玩偶熊。然後，家明就回到家中了。

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臘月廿七，家明在梁丙子村的家中宣布，工廠開始放假啦。然後開車送母親去花市買年橘、年花，逛了一整天，搬搬抬抬，又累、又煩躁。他煩躁是因為，母親不知從哪叫了個胖胖的姑娘，跟他們母子二人一起逛花市，還帶回家中，向人家展示她高超的廚藝。

為了讓家明能再次結婚，母親操碎了心。可家明不領情，每次母親自作主張帶姑娘過來相親，他就煩躁得想發瘋。母親打死不肯承認，家明之所以被離婚，大半是她的責任。如果不是她，家明都已經當上爸爸了。

臘月廿八日，家明一早起來，給三樓兩個貓宿舍搞衛生。從地板到天花板，最後清洗餵食器、飲水機和貓砂盆。到處都是貓毛，到處都是衛生死角，整整花了他一個上午。（七）