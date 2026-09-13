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周六，又到了丁家聚會的時候了，每個月一次或兩次。丁家的女兒培薇和大兒子培力，各開三、四十分鐘車程過來，探望九旬的父母。

和父母同住的小弟培東，正在廚房忙個不停。偶爾探頭看一下在客廳和父母交談的哥哥、姊姊，心裡琢磨著，那事是在飯前宣布，還是吃完飯再說。

六十出頭的他，一直去健身房 ，又有自己的生意忙活，精力充沛、身材勻稱，看著就像五十多。

他把鍋裡的京醬肉絲劃拉翻炒一下，心裡已有主意：先踏踏實實把這歡樂的團圓飯吃了吧。

每月臨到這天，父母和他都有些小盼望。他整天在外面忙生意，父母年歲大了，腿腳都有些問題，出門也不多。白天在家除了看電視，兩老你看我、我看你，大眼瞪小眼，悶得夠嗆，就盼著孩子們回來。雖說孩子們也都年過花甲，當了爺爺、姥姥，在父母面前仍舊是孩子。哪怕不說什麼，看著他們仨的身影在面前晃著也舒坦。

老倆口很知足了，自從八十年代丁家爸爸靠做訪問學者，留在了美國，把三個孩子接二連三撲落撲落，全弄到了大洋的彼岸，又都成了美國人。飄流一圈，全家在美東以爸媽的家為軸心，半徑十幾邁，儘管不算是一碗湯的距離，來往也方便，有事叫得應。

丁家的老大培薇來了之後學了會計，嫁了個台灣人。老二培力從小就是學霸，繼續呈現學霸本色，不費吹灰之力拿到了美國博士，留在大學做了教授，娶的是大陸來的讀書人。老三培東上了幾天語言學校，宣布絕不再繼續讀書，更不考慮上大學。與其遭這個罪，不如回北京去賣大碗茶。

爹媽知道老三不是讀書的料，就不勉強他。美國不是一個自由的國家嗎？那他想幹什麼就幹什麼吧！聽說幹個電工、水管工，都比東亞系的教授掙得多呢。

不過，老三還看不上那幾個技術工種。他好吃，也愛琢磨吃，就自作主張一頭扎進壽司行業，幹起了在商店裡做壽司的營生，倒也養得活自己。反正住在爹媽家，那也是爹媽求他的，也省了一大筆租房買房、水電空調的錢。漸漸的，做熟了，培東自己出來單幹，生意還不錯呢，成了腰包鼓鼓的「個體戶」。

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培薇拾掇著桌上的碗盤、廚房裡的狼藉。培力對著爹媽，叮囑著帶來的保健品哪個飯前、哪個飯後，總之要按時吃，邊說邊在瓶子上做記號。

培東給大家端上託朋友剛捎來的北京張一元的茉莉花茶，屋裡騰起一片茶香。

培薇清理完廚房，又拿起另一塊抹布，在客廳的角落抹抹擦擦。突然她盯著東窗下書桌上的材料停住了。

K-1？她抬起頭，轉向弟弟，「老三，你又要辦這個？」

培東點點頭，「嗯。」反正早晚要知會一聲的。

「第幾次了？啊！」姊姊的聲調提高了些。

「第四次。怎麼了？」培東梗著脖子，你又不是不知道。

「這次又是哪兒的？小多少歲？」姊姊的聲音更急迫了。

「上海的，三十多。」培東有點不情不願。

哥哥培力在旁邊，差點把茶噴出來。

培薇徹底崩潰，吼道：「你還來？真不長記性！」

「別對東東這麼凶嘛，有話好好說。」老媽嘀咕了一聲。

「嗨，就是你們慣的。」培薇氣得說不出話來了，過來擼了擼坐在沙發上父母身邊的培東的頭。

屋子裡安靜下來，全家沉默。

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三十多年前，成了美國人的培東回北京，和大院的夥伴們聚會。當看到邊角上的娜娜，那英姿颯爽、落落大方、利索痛快勁兒，一下讓他的眼定住了。那妞兒是典型的北京颯蜜，長得盤兒亮是當然，而那範兒、那氣場，就算坐在角落，也是全場的焦點與亮點。嗯，這也是我的菜，培東吸了口氣。

突然，對方朝他嫣然一笑。

他結結巴巴張口了：「你……你是誰家的好妹妹啊？」他試圖自然和幽默些，以掩蓋他的激動。

「你們前面那棟的，他二哥是咱們年級的國強，打起架來不要命的主兒，全校都有名，你不記得了？瞧你這沒出息的勁兒，美國沒美女？」哥兒們打趣他，「不過，咱們上初中時，她還在小學混呢。」

「記得，當然。」培東盯著娜娜，「沒想到拖著鼻涕的小妹，一轉眼成了大美眉。」他打著哈哈。

「討厭。」她嗔怪似地瞪了他一眼，「你們美國人都這麼說話？」娜娜轉頭和別的女孩聊天去了。

那晚，和那幫從小打架、玩彈子長大的髮小們吃了什麼、聊了什麼，培東全不記得了，腦子裡晃的全是那個丫頭。

既然她還住在大院裡，沒過幾天，他就約了娜娜一起去沙灘美術館看展覽；再過幾天，兩人一起去爬了香山。接著，培東又帶她參加了一個美國大使館的聚會，那是當年最時尚的，沒人帶進去還真進不去。娜娜也開了眼，雖說都在北京的地界上，那裡面和大院是兩個世界。

那個時候，美國正是全世界人民心中的紅太陽，多少人嚮往的聖地。

培東回美國後，立即給娜娜發了信，反正知道她住哪裡啊，兩人就這麼聯繫上了。（一）