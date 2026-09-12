我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

五星級的獨老（全文完）

木言若風
聽新聞
test
0:00 /0:00

「爸！你還要護著他？」雪莉站起來，在房間裡焦慮地踱步，「我給你請了全美最好的陪護、給你買了最好的保險，甚至連你未來一百年的安置都計畫好了！你卻要把一個來歷不明、滿身霉味的窮鬼當成孫子？」

「因為在他面前，我不需要計畫，只需要呼吸。」林伯衡平靜地看著女兒，「雪莉，你給了我一切，我很感激你這份孝心。可是……」林伯衡頓了一下，似乎在尋找恰當的辭彙，「在你的數據裡，我必須永遠體面、永遠像那個復旦大學的教授。但事實是，我只是一個快要死掉的老頭子。我只想……老得隨心所欲一點……」

林伯衡接著說：「你選的那個靈骨塔，是給你自己和親人們看的，你覺得是給你父親做了最好的安排。我想選的那個泥坑，是給我自己住的。我不想住在你的成就感裡，雪莉。」

杰克站了起來。他沒有動桌上那張支票，而是從懷裡掏出個盒子，輕輕放在了林伯衡面前。

「老頭兒，表修好了，你看看。什麼時候讓我去寄，隨時告訴我。」他彎下身貼近林伯衡的耳旁輕聲說：「你說的那個日本電影《追捕》，我昨天在網上看了，他們說的沒錯，高倉健和你真的很像！」

然後杰克直起腰，看了一眼雪莉，那眼神裡多了一絲憐憫。

「林女士，你父親其實不缺錢。」杰克走到門口，頭也不回地丟下一句話：「他缺的是一點能讓他覺得自己還沒腐爛的灰塵。而你，太愛乾淨了。」

杰克回到自己的地下室天堂。他抓起刮刀，在那道裂痕中心調勻一抹透明的亮色。然後在那一束光裡，點綴上那些灰塵。它們在杰克筆下旋轉、飛舞……

他給這幅畫取名叫〈周五暖陽〉。（全文完）

精華 FAQ

  • 雪莉替父親請了全美最好的陪護、買了最好的保險，也替他規劃未來百年的安置。她認為這些安排代表孝心與責任，但在林伯衡眼中，卻像把父親人生也一併管理起來。

  • 林伯衡覺得自己在女兒的規劃裡，必須永遠體面、永遠像教授，不能承認自己只是個快死的老人。他想要的是不被成就感束縛，能隨心所欲地老去，而不是活在女兒的設計中。

  • 杰克像是看穿真相的旁觀者，他不只修好了表，也指出林伯衡缺少的不是錢，而是能讓自己感覺仍活著的灰塵。最後他把灰塵點進畫裡，象徵接受破損、老去與不完美。

保險

上一則

羅申駿從設計師變券商品牌長 把複雜的金融變簡單

延伸閱讀

夕陽依舊（二）

夕陽依舊（二）
夕陽依舊（三）

夕陽依舊（三）
螃蟹、摩托車和北極星（全文完）

螃蟹、摩托車和北極星（全文完）
唐人街的雪（下）

唐人街的雪（下）

熱門新聞

吳享育（左二）將廢棄的檳榔製作成檳榔炭，進一步結合地方風土，開發多元化商品。（記者陳雅玲／攝影）

吳享育把檳榔落果變黑金 青年返鄉創百萬年收

2026-09-09 07:00
圖／王孟婷

再牽手是何年

2026-09-05 02:00

無用的醫生

2026-09-05 02:00
馬賽魚湯，麵包片與蘸醬。（圖／作者典樂提供）

馬賽魚湯

2026-09-09 02:00
圖／無疑亭

與地產女王的距離

2026-09-06 02:00

生命影響生命的見證

2026-09-09 02:00

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄