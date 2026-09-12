五星級的獨老（全文完）

「爸！你還要護著他？」雪莉站起來，在房間裡焦慮地踱步，「我給你請了全美最好的陪護、給你買了最好的保險 ，甚至連你未來一百年的安置都計畫好了！你卻要把一個來歷不明、滿身霉味的窮鬼當成孫子？」

「因為在他面前，我不需要計畫，只需要呼吸。」林伯衡平靜地看著女兒，「雪莉，你給了我一切，我很感激你這份孝心。可是……」林伯衡頓了一下，似乎在尋找恰當的辭彙，「在你的數據裡，我必須永遠體面、永遠像那個復旦大學的教授。但事實是，我只是一個快要死掉的老頭子。我只想……老得隨心所欲一點……」

林伯衡接著說：「你選的那個靈骨塔，是給你自己和親人們看的，你覺得是給你父親做了最好的安排。我想選的那個泥坑，是給我自己住的。我不想住在你的成就感裡，雪莉。」

杰克站了起來。他沒有動桌上那張支票，而是從懷裡掏出個盒子，輕輕放在了林伯衡面前。

「老頭兒，表修好了，你看看。什麼時候讓我去寄，隨時告訴我。」他彎下身貼近林伯衡的耳旁輕聲說：「你說的那個日本電影《追捕》，我昨天在網上看了，他們說的沒錯，高倉健和你真的很像！」

然後杰克直起腰，看了一眼雪莉，那眼神裡多了一絲憐憫。

「林女士，你父親其實不缺錢。」杰克走到門口，頭也不回地丟下一句話：「他缺的是一點能讓他覺得自己還沒腐爛的灰塵。而你，太愛乾淨了。」

杰克回到自己的地下室天堂。他抓起刮刀，在那道裂痕中心調勻一抹透明的亮色。然後在那一束光裡，點綴上那些灰塵。它們在杰克筆下旋轉、飛舞……

他給這幅畫取名叫〈周五暖陽〉。（全文完）