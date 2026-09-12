五星級的獨老（全文完）
「爸！你還要護著他？」雪莉站起來，在房間裡焦慮地踱步，「我給你請了全美最好的陪護、給你買了最好的保險，甚至連你未來一百年的安置都計畫好了！你卻要把一個來歷不明、滿身霉味的窮鬼當成孫子？」
「因為在他面前，我不需要計畫，只需要呼吸。」林伯衡平靜地看著女兒，「雪莉，你給了我一切，我很感激你這份孝心。可是……」林伯衡頓了一下，似乎在尋找恰當的辭彙，「在你的數據裡，我必須永遠體面、永遠像那個復旦大學的教授。但事實是，我只是一個快要死掉的老頭子。我只想……老得隨心所欲一點……」
林伯衡接著說：「你選的那個靈骨塔，是給你自己和親人們看的，你覺得是給你父親做了最好的安排。我想選的那個泥坑，是給我自己住的。我不想住在你的成就感裡，雪莉。」
杰克站了起來。他沒有動桌上那張支票，而是從懷裡掏出個盒子，輕輕放在了林伯衡面前。
「老頭兒，表修好了，你看看。什麼時候讓我去寄，隨時告訴我。」他彎下身貼近林伯衡的耳旁輕聲說：「你說的那個日本電影《追捕》，我昨天在網上看了，他們說的沒錯，高倉健和你真的很像！」
然後杰克直起腰，看了一眼雪莉，那眼神裡多了一絲憐憫。
「林女士，你父親其實不缺錢。」杰克走到門口，頭也不回地丟下一句話：「他缺的是一點能讓他覺得自己還沒腐爛的灰塵。而你，太愛乾淨了。」
杰克回到自己的地下室天堂。他抓起刮刀，在那道裂痕中心調勻一抹透明的亮色。然後在那一束光裡，點綴上那些灰塵。它們在杰克筆下旋轉、飛舞……
他給這幅畫取名叫〈周五暖陽〉。（全文完）
雪莉替父親請了全美最好的陪護、買了最好的保險，也替他規劃未來百年的安置。她認為這些安排代表孝心與責任，但在林伯衡眼中，卻像把父親人生也一併管理起來。 林伯衡覺得自己在女兒的規劃裡，必須永遠體面、永遠像教授，不能承認自己只是個快死的老人。他想要的是不被成就感束縛，能隨心所欲地老去，而不是活在女兒的設計中。 杰克像是看穿真相的旁觀者，他不只修好了表，也指出林伯衡缺少的不是錢，而是能讓自己感覺仍活著的灰塵。最後他把灰塵點進畫裡，象徵接受破損、老去與不完美。
精華 FAQ
雪莉替父親請了全美最好的陪護、買了最好的保險，也替他規劃未來百年的安置。她認為這些安排代表孝心與責任，但在林伯衡眼中，卻像把父親人生也一併管理起來。
林伯衡覺得自己在女兒的規劃裡，必須永遠體面、永遠像教授，不能承認自己只是個快死的老人。他想要的是不被成就感束縛，能隨心所欲地老去，而不是活在女兒的設計中。
杰克像是看穿真相的旁觀者，他不只修好了表，也指出林伯衡缺少的不是錢，而是能讓自己感覺仍活著的灰塵。最後他把灰塵點進畫裡，象徵接受破損、老去與不完美。
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