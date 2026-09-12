老陳點點頭，「好，也是該去的。」

炎炎原本不想去。辛迪說：「姜阿姨也一起吧。」她遲疑了一下，最終點了點頭。

辛迪準備了兩束花，一束康乃馨，她寫了卡片。她遞給老陳一束白玫瑰搭配藍色勿忘我，「這是給你準備的，你把卡片寫一下吧。」

老陳猶豫了一會，感到炎炎的目光落在自己身上，便簡單寫了一句：願你在天堂安好！

他們同乘一輛車，來到一片綠樹環繞的墓地。大家一起走上山坡，趙梅的墓在半山坡。辛迪和老陳蹲下身來，拭去墓碑上的灰塵，將兩束花放在墓碑下面。

姜炎炎望向墓碑，忽然身體一僵。她的目光在那一瞬間停住了。墓碑上不僅有趙梅的名字與照片，還有老陳的名字與照片，兩個人的名字並排而立，兩個人的身影相依相偎。

她完全沒有料到這一點。她的眼睛刺痛難耐，一瞬間心猛地往下沉，臉色煞白，沒有一點血色。她低聲說：「我有點不舒服，去車上坐一下。」說完拿了車鑰匙，快步離開。

其餘人站在墓碑前，默默跟趙梅說著話。老陳也在心裡說：趙梅，謝謝你四十年的陪伴，謝謝你給了我兩個這麼優秀的孩子。我現在跟姜炎炎又在一起了，謝謝你告訴辛迪不要阻攔我們。我不會忘記你的。你在天堂要好好的。

他們回到車裡，姜炎炎依舊臉色蒼白。老陳問她怎麼啦？她說頭有些暈，便不再開口。

待老陳和炎炎回到他們的新家，炎炎終於開口，她的聲音乾澀而蒼涼：「我看見你的名字和照片在墓碑上，我非常震驚。在我的認知裡，名字刻在墓碑上，不是身死就是心死。你已經『死』了嗎？『死』了為什麼還要跟我求婚？」（一八）