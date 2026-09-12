阿德知道家明離婚的事，也體諒他母親事多，平時有啥節目都叫上他。應家明的要求，離婚的事，阿德沒有對別人提起過。

那天晚上，從西街的酒吧出來，已經快凌晨了。家明想回酒店睡覺，阿德非要去吃消夜。別看阿德已經是中年，精力比小年輕還好，對世界依然充滿著好奇心。因此，家明跟他在一起，感覺生活其實沒什麼難處，哪怕真有困難，也不難解決。

趁著六分醉意，阿德說：家明，你已經離婚兩年多了，什麼時候才重新結婚？家明說：那兩年，我媽總跟我老婆吵架，我跟老婆吵、我媽跟我吵，我家就像地獄，沒有一天能安寧。如果我重新結婚，同樣的情況會再次出現，我媽是那種，每天都要罵你幾句的人，你說我能躲得開我媽嗎？只要她還活著就躲不開──她干預我的生活太多，我應該是沒有勇氣冒險了。

阿德吃著田螺，望著家明，沒有接話。

家明又說：看我媽那個樣子，起碼還能活五十年。所以我想，五十年之後，我可能會再一次結婚。

阿德大笑。

在桂林玩得開心，唯一不如意的地方是，家明的手機中途壞了。一個用了五年的手機，壞了也不怎樣心疼，想著，反正也沒啥人找，回家再買新的。

臘月廿四日中午，退了房，午飯後開車回佛山……他們回到梁丙子村天都黑了，母親一見到家明進屋，便哇哇叫著提意見。剛才母親想著，家明該回家清理貓屎了，打電話跟他確認，想煲湯給他喝，不料從中午打到晚上都打不通。每每母親聯繫不上家明就心慌，胡思亂想，擔心家明在外面遇到了意外。（六）