圖／123RF

以後的日子怎麼辦？看樣子齊平的前妻出現了，日子絕對不會是大家假裝沒這回事就過了。日後三天兩頭如此，她該怎麼過下去？

她想像她的日子，會像這會兒杯盤狼藉的餐桌一樣，光想到馬修對她不知什麼時候累積的恨意，她的每根神經都緊繃，每一寸肌膚都收縮起來，簡直手足無措。

青春期大量分泌生長激素，身體容易儲存脂肪，加上發育需要大量能量，難免吃多，完全是正常現象。這個年齡情緒系統活躍，導致衝動、情緒波動大，她都明白。正因為了解，才想幫助馬修。但他言語具攻擊性，連溝通都很困難。最糟糕的是，咪咪低頭匆匆抹了一下嘴，也轉身而去，讓她覺得完全被背叛了！

也許她太看重彼此之間的愛了，幾乎注入了全部的生命。但他們都沒把她當媽來看，原來她畢竟是個局外人。

天漸漸暗下來，周遭如此寧靜，顯得悲哀如此深沉。屋子裡也慢慢漆黑，感覺有風不知道從哪個細縫滲透進來，空氣變涼了。她覺得好冷、好冷，如果這個時候馬修過來道歉，或者咪咪遞上一杯熱可可，她一定覺得生活裡有愛，她願意繼續為這個家付出所有的愛。

她聽到車庫門拉開又降下來，天哪，馬修還沒駕照呢！不一會兒，她又聽到前門打開又關起來的聲音──他們大概都離開了，像從她的生活中消失一般。

原來，沒有人，從來就沒有人愛過她，他們只是需要她而已。她像是被困在黑暗裡一頭絕望的巨獸，呻吟啜泣起來。她想到自己是不是也可以不辭而別？也就是所謂的離家出走。

但是，離家去哪兒呢？回娘家？讓父母操心、丟臉？若她真的離家出走，孩子一進入青春期，房門就關得緊緊的，還掛了「請勿打擾」的牌子。滿腦袋想的都是自己，哪裡在乎，應該說甚至不會注意她根本不在家。

多可悲呀，連消失了都不會有人注意。

她突然意識到，她的身分和價值是建立在他們的身上，她是齊平太太，她是安吉拉、馬修和咪咪的後媽。一旦他們離開她，她什麼也不是。這一想，她震驚不已！

她最終下定決心離婚，分手前，齊平再三挽留。她去意已堅，終於分了手。

簽下離婚協議書後，大家形同陌路。她不斷自問：情，是什麼呢？

無形的束縛似乎己被衝破，她爭得了始料未及的自由。齊平簽了離婚協議書，她成了戰場上的勝利者。這是她這輩子經歷最艱難的─場戰鬥，也是第一次獲得勝利。

●

離婚最初，帶著些微的傷痛和怨恨，但離開了，就像飛出鳥籠的小鳥，覺得要過新生活了，計畫著要購買家具、生活必需，安置屬於她自己的窩，也有著雀躍的期盼。朋友們三不五時陪著她看家具、添日用，累了，咖啡屋坐一坐，吃個小點，彷彿回到大學時代，奢華的無憂歲月。

當屋子都安頓好，她將最後一件衣服勉強擠進窄小的衣櫃前，雙臂忍不住抱住衣服，舒服地靠了靠──久違了，輕鬆自在又自由的感覺。

早上睡到自然醒，賴在被窩裡做做白日夢，不用再匆忙爬起來和起不了床的孩子們磨，也不用再為齊平準備豐盛早餐。不用再細挑咖啡豆、現磨，燒開水煮手工咖啡……然後收拾廚房。

她也喜歡美食，但隨意自在，不像齊平對吃太講究。吃慣外頭正式早餐的他，在孩子大些，他有時會和她在家吃早餐。齊平總要她製作歐姆蛋，或培根、香腸、半熟荷包蛋，加表皮酥脆、內裡溫潤的馬鈴薯餅，或者塞滿豐盛材料的法式鹹味可麗餅，總讓她做得戰戰兢兢，深怕哪兒搞砸了，影響他一天的工作心情。

她一個人容易多了，買一個奶泡咖啡機，一鍵搞定。煮蛋器煮出來的軟嫩白煮蛋、一罐優格、一片塗上奶油烤得酥酥香香的吐司麵包，已是最大的幸福了。她最愛一邊吃早餐一邊讀報，再不用像之前和齊平在家吃早餐，她只能等到齊平上班後才能讀報。

她的午餐也簡單，新家附近有家台灣人開的台式自助便當小餐廳，也兼外賣，滷味、小點、冷凍水餃、粽子等，想吃什麼幾乎都有。這種餐廳齊平自來是看不上眼的，她現在倒如魚得水了，幾片萬巒豬腳加上燙青菜，配個魚丸湯，真是快活似神仙。餐廳菜色至少有一半會變花樣，她就當是自己的廚房，連做飯的時間都省去不少。生命有限，大把時間幾乎都花在廚房，太不值得了。現在一切都屬於自己了，她開心地過日子。

隨著一切都安頓好，沒什麼事要操心，最初陪著她的媽媽們下午一過兩點，都忙著要接小孩，說走就走，讓她十分錯愕。她盼著周末能和朋友聚聚，這些有家累的人，周末更是被孩子的活動佔得滿滿的，只是偶爾陪她閒逛一下，急著回去和家人一起吃晚餐。那種瞬間散掉的落寞，竟比從前宴會曲終人散的空虛感更叫人心慌。

原來來往的貴婦朋友見她現在清清簡簡過日子，連話頭都提不起來，最多偶爾一個電話問候、問候，提到聚會立刻推三阻四，漸漸都不來往了。（三）