五星級的獨老（一四）

「我想讓你，做為一個外人，在我死後把我帶到這裡。不需要墓碑，只要一棵樹。」

杰克看著那份文件，覺得手裡的紙比那只機械表還要重。

「這活兒……有點太沉了。」杰克的聲音沙啞了。

「這不是合同，杰克。」林伯衡握住他的手，眼神裡透著真誠和堅定，「這是兩個人的緣分。」

8

那個周五的晚歸，還是觸碰了雪莉的紅線。

當杰克的車剛停在橡葉莊園門口，幾道雪亮的遠光燈突然打在他們臉上。雪莉那輛黑色的特斯拉 像一頭蟄伏已久的黑豹，死死堵住了他們的去路。

雪莉推開車門走出來，她的臉色比波士頓 的冬夜還要冷。

「爸，」她沒有看杰克，而是逕直走到林伯衡面前，聲音裡壓抑著憤怒，「凱倫說你下午失蹤了。我查了你的定位，你去了奧本山？」

林伯衡在杰克的扶持下跨下車，他拉了拉大衣，試圖維持住最後的一點體面，「只是去散散步。」

「去墓地散步？」雪莉終於轉向杰克，眼神像利刃一樣，在他那件滿是污漬的皮夾克上刮過，「你，跟我進來。我們需要談談你的『勞務費』問題。」

莊園的小會客廳裡，暖氣開得很足，卻讓人感到窒息。

雪莉坐在沙發主位，將一張支票甩在桌子上。

「兩千美金，這是你這段時間扮演列奧的酬勞。」雪莉語氣冷靜，透著一種職業的傲慢，「我不管你用什麼手段騙了我父親，現在，拿上錢，消失！我已經聯繫了律師，如果你再接近他，我會以非法侵入和詐騙起訴你。」

杰克看著那張支票，又看了一眼坐在陰影裡的林伯衡。

「雪莉，」林伯衡開口了，聲音不大，卻很有力：「支票收起來。他不是騙子，是我雇的他。或者說，是我求的他。」（一四）