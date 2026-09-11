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105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

夕陽依舊（一七）

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臨上車時，她說：「你的生活裡有太多那個人的痕跡，我很難接受，我們還是算了吧。」說著，她走進了車廂。

老陳沮喪地回到家裡，望著熟悉的照片與陳設，忽然有些理解炎炎。

他在屋子裡站了很久，終於做出一個決定。

第二天是周日，老陳又去了一趟普林斯頓。他對炎炎說：「我會買一個房子，在天普大學和普林斯頓的中間，家裡的裝飾都由你作主，我們重新開始，好不好？」

「你願意這麼做？」炎炎一眨不眨地看著老陳。

「我願意。你要相信我對你的心意，以後不要再說分手的話。」

他們的關係重新修復，老陳立刻開始找房子。他看得有點眉目了，就拉著炎炎一起去。他們很快找到了一個喜歡的房子，三室兩衛半的連棟屋，帶有一個陽光屋。

炎炎特別喜歡陽光屋。她站在那裡，陽光落在她身上，整個人被鍍上一層淡淡的金色。她眉眼飛揚地說：「我以後要在這兒讀書備課。」

老陳看著她，眼中盡是歡喜。他拿出一枚戒指，當場向她求婚。炎炎沒有遲疑，乾脆地答應了。

轉眼到了五月底，Memorial Day假期。新房剛剛過戶，屋裡只簡單添置了床和幾件家具。陽光房擺了兩把藤椅，牆上掛著炎炎帶來的兩幅攝影作品，其餘還空著。兩人坐在藤椅上，興致勃勃規劃家居擺設。

這時，辛迪打來電話，說要過來看看。

她帶著丈夫和兒子一同前來。丈夫是做醫學研究的博士，溫和安靜；十歲的兒子也很有禮貌。辛迪看了一圈新房，沒有多做評價。然後她說：「今天是Memorial Day，清明節因為不是放假日，錯過了，就今天去給媽媽掃墓吧。」（一七）

精華 FAQ

  • 他決定在天普大學與普林斯頓之間買一棟房子，並把家中裝飾交給炎炎決定，藉此表達誠意，重新建立兩人的關係。

  • 炎炎特別喜歡陽光屋，站在那裡時整個人彷彿被陽光鍍上金色，還表示以後要在那裡讀書備課，顯示她對新生活充滿期待。

  • 辛迪帶著丈夫和兒子來看新房，之後提議利用Memorial Day假期去給媽媽掃墓，因為清明節當時並不是放假日，所以改在這天前往。

天普

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