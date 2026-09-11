他看見對面鄰居家裡，一對年輕的夫妻和一男一女兩個幾歲大的孩子，在房間裡玩捉迷藏遊戲。那個看上去只有三歲的小男孩，躲進了滾筒洗衣機，讓人捏一把汗。

此刻他站在客廳窗前，看著剛剛替他裝過空調的兩位師傅，腰際紮著安全繩，懸在半空作業。師傅回頭衝他笑笑，他頗有點意外，趕緊還給師傅一個燦爛的笑容。然後拉上窗紗，用一層半透明的窗紗保護自己的隱私。

臘月廿一，阿德也放假了，在家待不住，約家明去桂林玩幾天。家明當晚回家給貓搞衛生，又確認自動餵食器的食物足夠多，給飲水機換上足夠多的新水，第二天一大早和阿德開車去桂林。

阿德和家明是同一個村子的，比家明大幾歲，結婚得早，孩子都讀中學了，周末才回家。夫妻兩個平時各玩各的，基本不在家煮飯，也不在同一個房間睡覺。家明之前取笑阿德明明有老婆，過的卻是單身漢的生活，但沒有一絲一毫單身漢的自由。阿德說：你啊，還是太單純，啥也不懂。

家明問阿德，假如離婚了，還會不會重新結婚。阿德說拉倒吧，今朝有酒今朝醉，想那麼長遠的事情幹麼？家明還要追問，阿德罵道：頭婚的老婆還在自己家裡，卻想著二婚，你腦子是不是進水了？

家明說：可我明明感覺，你在婚姻中過得不開心。阿德說：我的生活的確有些悲苦，但也有快樂，挺好的。你只看到我不好的一面，沒能看到我快樂的時候──我偶爾跟你們喝點小酒、偶爾去一下旅遊，沒有太大的經濟壓力，沒遇到過特別難的事。你說這樣的生活不是挺好的嗎？夫妻恩愛不恩愛，對生活沒有太大的影響。家明似懂非懂。（五）