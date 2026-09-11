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看到齊平企盼的誠懇眼神，她接下了工作。帶著襁褓的雙胞胎，加上似懂其實什麼都不大懂的安吉拉，她每天手忙腳亂，像打仗似的。有時忙到連吃飯的時間都會錯過，餓到慌時，左手抱一個，右手舉筷子。之前沒抱過嬰兒的她，總怕孩子會從膀子中掉到地上，幾乎餐餐囫圇吞飯。

阿嬤有時看不過去，會幫她照看一下。齊平知道她辛苦，一直待她不薄，盡量滿足她的需要。齊平從來沒把她當雇來的保母看，噓寒問暖，還不時送她精緻的小禮物。有時禮拜五晚餐時，他會刻意請阿嬤待久一點，帶她出去吃飯，說是慰勞她的辛苦。

齊平才三十五歲，公司營運成功，生活忙碌優渥。可能她實在太年輕，未經世事，即使每天和孩子們奮戰，身上完全不沾煙火氣。齊平對她特別好，甚至有點寵她的味道。半年後她嫁給齊平，似乎是理所當然的事。

結婚的時候她暗自決定，要把三個孩子當親生兒女撫養。她一直信守承諾，連自己的孩子都沒生。日子過得算是和美，後來齊平的公司被收購，發了好大一筆財，之後轉作投資，錢越賺越多。但人也越來越忙，夫妻連好好吃一頓飯的機會都越來越少。

她愛三個孩子，從他們襁褓開始帶起，感情深厚。孩子一點一點長大，她也學會放手，有自己的閨密和社交，日子充實而豐富。她覺得相當欣慰，認為自己付出最精華的時間給了他們，一直幸福下去是理所當然的。

然而孩子們日漸懂事之後，「後媽」忽然成為他們之間一堵玻璃牆。雖然超薄透亮，看得到彼此，但連肌膚都無法接觸，隔閡加深。孩子們一個個進入青春期，不知是時代變了，還是她學的幼教心理學和現實脫節，老感覺派不上用場。明明是關心，卻常被認為是干涉，總弄得劍拔弩張，吃力不討好，甚至被他們推到牆角。

她有時會找齊平吐吐苦水，齊平似乎永遠不明白她所謂的委屈，總說孩子嘛，將來有一天會懂的。孩子們絕大時候也都知道自己錯了，前來示好，她只能自己舔舔傷口，等待時間治癒一切。

老大安吉拉不喜歡和人有衝突，也習慣在和她對立的情況下，權衡利弊而轉彎；也會為了維持兩人之間表面的和平，最後選擇妥協或著退讓，青春期沒有帶來太多災難。咪咪和馬修就完全不同了，他們兩個就像同一個人，是那種行動力極強，情緒立即反應的人，若惹了他們，產生的衝擊力是倍數增加的。他們像裝了引信的炸彈，一點就爆，讓她幾乎天天處於緊張狀態。雖然他們情緒來得快去得也快，原本有話直說，發完火轉身就忘光光，像什麼事都沒發生過一樣，但她的生活中卻瀰漫著虛浮的無助感與深深的挫折感。

有時她弄不來，尤其雙胞胎連成一線時，很難應付。她試著找安吉拉或齊平幫忙，安吉拉有的沒的說一說，沒什麼作用，齊平根本不耐煩聽她說這些瑣碎的家務事，也從來不費心思考她與子女之間的微妙關係。他總以自己「很客觀」、「很公正」，永遠以高姿態面對一切糾紛，絕不摻和其中，繼續維持好父親、好丈夫形象。弄到最後，仍是她必須獨自面對這些難題。

她也不想一再抱怨，避免產生婚姻的障礙，但這對雙胞胎和她的隔閡越來越深。她越想和孩子們親近，卻越感覺徒勞。慢慢的，她覺得自己如一頭掉入陷阱的困獸，常常像要窒息似的，她迫切需要更寬廣的空間，暢快地呼吸。

馬修剛十五歲，突然暴飲暴食，人越來越胖，火氣也特別大。她想幫助馬修，私下問咪咪，咪咪像受到襲擊的刺蝟，本能地啟動防衛機制，縮起來像個刺球，密不通風。她既挫折，又有些受傷的感覺。那天晚餐她特別做台式鐵板牛排，一人一份。馬修吃完還要一份，她用最平緩的口氣說：「就一人一份呀。」

馬修一聽，暴怒，倏地站起來，對她吼著：「你別貓哭死耗子裝慈悲了！你根本就是笑我胖、嫌我東西吃得多！」

她還來不及反應，馬修追著罵：「你以前不過是個保母，憑什麼自認是我的媽媽？你坐享其成，其實你連傭人都不如。你做了什麼事？你奉獻了什麼？你只是在我們家白吃白喝，你是個靠別人養活的寄生蟲！」

她不知道，她真的不知道馬修是這樣想的。馬修竟然這麼厭惡她，說的話這麼惡毒！她愣在那兒，完全反應不過來。

這時咪咪動了一下，正要張嘴，馬修立刻對她說：「你忘了你是有親生母親的人？她不是你媽媽。你給我閉嘴！」

「她不是你媽媽」這麼冷酷的話，怎麼會是她把屎把尿，將她最精華的黃金時代都犧牲奉獻給了馬修說得出的話，太令她寒心了。

她懷疑馬修近來私下有和親生母親見面。十五年，她任勞任怨，堪稱含辛茹苦的十五年，比不上為追求不倫愛情棄他們而去的親生母親，多殘忍啊！她的眼淚幾乎要奪眶而出。

馬修罵完掉頭就走，咪咪放下刀叉，也離開餐桌。（二）