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五星級的獨老（一三）

木言若風
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「雪莉上個月給我看了一份合同。」林伯衡走在石徑上，手杖敲擊地面的聲音很清脆，「她在最頂級的室內靈骨塔給我訂了一個位置。恆溫恆濕，有電子紀念屏，甚至還有專門的清潔公司定期擦拭。她說，那是波士頓最好的陰宅。」

杰克踢著腳下的枯葉，聳了聳肩，「聽起來像個五星級酒店。怎麼，你覺得太擠了？」

「不是太擠，是太乾淨了。」林伯衡停在一棵巨大的橡樹下，看著不遠處一個簡單而古老的墓碑，「在我女兒眼裡，死後也是可以被數字化的一個座標或者一個二維碼。但對我來說，那更像是一個……更高級的儲物櫃。」

林伯衡在一處地勢略低的角落停下。這裡的墓碑顯得有些陳舊，甚至有些刻著模糊的漢字，那是百年前早期移民的痕跡。

「中國人的骨子裡，總想著落葉歸根。」林伯衡彎下腰，撥開一塊墓碑邊的雜草，「但像我們這樣的人，根已經斷了，葉子飄到這裡，就變成了孤魂野鬼。雪莉覺得死後住在那種像實驗室一樣的地方是尊嚴。但我覺得，只有腳下踩著土、頭上遮著樹，哪怕是異國他鄉的樹，才叫回家。」

杰克看著老人那副單薄的脊梁，突然感到一種從未有過的蒼涼。他這個混血兒，從來沒有「根」的概念。他的外婆葬在一個亂糟糟的公共墓地，他甚至都不記得確切的位置。

「老頭兒，你選這裡，你女兒會瘋掉的。」杰克說，「這裡……不符合你們的身分。」

「所以這就是我請你幫的第二個忙。」林伯衡轉過身，從懷裡掏出一份文件，那是他偷偷草擬的遺囑執行委託書，「我不相信那些職業受託人，我也不想讓雪莉在這個問題上為難。」（一三）

精華 FAQ

  • 因為他覺得那種恆溫恆濕、電子化的空間太乾淨，像實驗室或儲物櫃，不像真正的歸宿。他更在意與土地、樹木連結的感受。

  • 他希望墓地能有泥土、樹蔭與自然氣息，即使身在異國，也像回到家一樣。對他而言，這比豪華、數位化的陰宅更有尊嚴。

  • 林伯衡不信任職業受託人，也不想讓女兒在遺囑安排上為難，所以先草擬委託書，請杰克協助執行，確保自己的身後安排依意願進行。

移民 波士頓

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