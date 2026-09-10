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夕陽依舊（一六）

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牛肉湯滾開，他放入薄切的白蘿蔔和麵條，煮熟後再鋪上醬牛肉，最後撒一層鮮紅的辣椒粉。炎炎也喜歡吃辣，他可以毫無顧忌地放辣椒。

兩個人吃得額頭微微冒汗，炎炎讚嘆老陳廚藝不錯。

就在這時，辛迪打了電話過來。

辛迪說：「我買了些臘肉，這就給你送過來。」老陳喜歡吃臘肉，以前趙梅會自己做。現在趙梅不在了，辛迪恰好看見店裡有，就給父親買了幾包。

老陳應了，又補了一句：「姜阿姨也在這兒。」

辛迪家離這裡不過十分鐘車程。當初她選擇住得近，就是為了照顧漸漸年老的父母。

辛迪進門，與姜炎炎點頭致意，兩人不動聲色地打量著彼此。雖然兩個人長相沒有任何相似之處，但老陳總覺得，辛迪跟炎炎是一類人，她們都是美麗聰慧的女子，性格驕傲率真。

辛迪把臘肉放進冰箱，她四下看了下，眉頭皺了起來。她經常來父母家，對家裡的一切都很熟悉。她逕直走到書櫥前，拉開最下面的櫃門，把收起來的照片一一翻了出來，放回該放的地方。然後什麼也沒說，便告辭離開。

於是炎炎看見了趙梅和老陳各種親熱的照片，執手相望的、親密依偎的、笑意溫軟的，那些畫面太具體，也太真實，她只覺得好刺眼。因為老陳一直說一生只愛她，所以她想當然以為他跟趙梅在一起，只有責任和依賴。可這些照片，卻無聲地講述了另一種親密。

她忽然說：「我想回去了。」

老陳想挽留，可炎炎的態度十分堅決。

老陳送炎炎去火車站，炎炎一直很沉默。（一六）

精華 FAQ

  • 老陳親自煮牛肉湯招待炎炎，辛迪則帶著臘肉來看父親，並把家中收起來的照片整理回原位；炎炎在看到那些照片後，情緒明顯受到衝擊。

  • 因為老陳喜歡吃臘肉，以前多由趙梅親手準備，如今趙梅不在了，辛迪看到店裡有賣，便特地買幾包送來，表達對父親的照顧。

  • 她原本以為老陳和趙梅之間只是責任與依賴，沒想到照片裡顯示兩人曾有真切而親密的感情，讓她感到刺眼與失落，因此堅持離開。

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