回到二十樓的家門外，還未進屋，就看見下面門縫中有光漏出，心中有點小溫暖。門口玄關位置上的燈是定時的，傍晚六點開始亮燈，早晨六點關。

他怕黑，睡覺的房間也要留盞小夜燈。怕黑是因為在黑暗中有過不好的經歷。那年有天夜裡，盜賊入屋制服了母親，並且用繩子綁起來，再把四歲的他和七歲的大哥綁在一起，氣定神閒地拿走了他們家中所有現金和值錢的東西。父親在他三歲時去世了，盜賊欺負他們家中沒有成年男人。

打開門，客廳大窗的窗紗被風吹得飄了起來。收樓第一周他就匆忙退了出租屋，搬進新家。兩天後鼻炎發作，懷疑屋裡的甲醛殘留超標，每天二十四小時開窗通風。昨晚把客廳這個窗戶開得太大了，強勁的西風把窗台邊上蝴蝶蘭的造型都吹亂了，阿德送的玩偶熊被吹到了地上。他過去關了這個窗，把另一個打開一條縫，讓風朝著沒有擺放物品的方向吹。

他把真人一樣大的玩偶熊抱在懷裡，心中多少有點彆扭，但毛茸茸的手感讓他感覺比抱著一個活生生的人都舒服。隨手放在窗邊的簡易戶外椅上──然後他去廚房喝水，出來猛一看，還以為窗邊的椅子上坐著個人！這個玩偶熊實在是太大了，是阿德在他們公司年會時抽獎得來的──阿德說；我最煩這些毛茸茸的東西，同事說好貴的。我不捨得給別人，拿來給你啦。

臘月十九是個好日子，上午安裝空調很順利。師傅給他裝完後去鄰居家繼續安裝。午飯是他們自己點的外賣，就在鄰居家的陽台上吃。鄰居那個是三居室。

上星期有天晚上八點，他下班回家，給自己煮了麵條，一本正經坐在大餐桌吃。（四）