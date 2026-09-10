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她醒來時，發現床特別柔軟有彈性，非常舒適，睡了從來沒有這麼美好的一個覺。

她翻過身，睜開眼睛──不對，這不是她的房間。

她感覺腦袋暈眩了那麼一秒。她隱隱約約有個印象，她是去一位住在半山上的會員提供場地的獨書會，討論杜斯妥也夫斯基的經典小說《替身》。讀這本書，她聯想起幾年前看過的電影《黑天鵝》，導演將自我分裂、自我毀滅與幻覺的心理學元素，巧妙融合到女主角的處境中。

她讀著心有戚戚焉，深刻體會一個人在團體或社會的期望和壓力中，逐漸喪失自我的異化現象。她正想著待會兒開場白該由哪兒切入時，迎面一道刺眼的遠光燈，照得她睜不開眼，接著刺耳的煞車聲震得她耳膜幾乎破裂。只聽到「砰」的一聲，她的車子受到劇烈的撞擊，她只覺得，她像被撕成兩半。

她發現自己一直往下墜，速度非常快，快到好像失去重量一樣。她感覺像掉落到一口深井，一直墜落下去。井越深空氣應該越冰寒，但是她的皮膚感覺不出幽深的沁寒來。她想，也許我是在做夢呢。

她趕緊睜開眼，四周很黑，看不到邊界。她往上瞧，深井頂隱隱透著一絲微光，她沒看到天花板──那麼，她應該不是在房間。

微光越來越遠、越來越淡，她感覺快被巨大的黑暗包圍，意識到自己不是在做夢，一股恐懼席捲而來。她嚇得大聲尖叫，但她聽不到自己發出的尖叫聲。

像有什麼聲音打破了寂靜，她豎起耳朵專注地聽，細細的、斷斷續續的哀鳴聲在耳際縈繞，爾後聲音變大了，越來越大聲，夾雜著嗚咽的哀號聲，像尖銳的金屬刮著玻璃。她驀然醒來，真正的醒了。

鬧鐘猶兀自鳴叫著，七點二十分，足足叫了二十分鐘。

她躺在那兒整個人糊塗了，昨天晚上不是去參加讀書會嗎？只記得一輛開著刺眼遠光燈的車子迎面而來，之後就完全不記得了。

她從床上坐起來，拿個墊子靠在上面，環視四周。就那麼一瞬間，貼牆的書架似扭曲了一下，再定睛看，書架好好的、堅實地倚在牆上。剛才是錯覺還是幻覺？

今天真怪，我到底醒來了沒有？她努力回想，往像黑洞一樣的深井墜落絕對是一場夢，那現在呢？我到底醒來沒有？

她恍恍惚惚像聽到廚房爐子上一壺水燒開，蒸氣衝擊發出「戚戚」的響聲。什麼時候燒的水呢？睡了一夜，怕水早就燒乾了吧？她急忙捻開床頭燈衝到廚房，關了火。真怪，睡了一夜，一鍋水都沒燒乾！

恍惚之間，像是齊平的車開進車庫，摩擦水泥地的聲音。她一怔，怎麼會想起齊平？

糊里糊塗回到臥室，環顧四周──是原來的臥室呀，為什麼剛才醒來時覺得不是？

她覺得很累，躺下來，順手關了燈想再睡一下。

但是齊平、往事，一幕一幕浮上眼前。

●

是她堅持要離婚的。

當初決定離開齊平，所有的朋友都警告她，中年女子離婚最辛苦。有的還舉了許多實例讓她打消念頭，她其實都知道，仍執意要分開。

齊平再三挽留，但拗不過她，終於分了手。

最先她想離開齊平，也許因為負氣。也因為負氣，決定離開原來的生活方式。

她提出分手時，齊平大為震驚，不單是不能理解，根本不能接受。剛開始兩人還能心平氣和試著溝通，最後往往各說各話，不歡而散。齊平大概也是累了，即使不捨，還是放了手。

朋友知道她什麼條件都沒提，都說她瘋了，罵她傻，說她應該爭取齊平財產的一半──她可成了千萬富婆。她婚前當齊平家的保母幫忙帶小孩賺的錢，結婚後齊平一直讓她存在原本的私人帳戶裡，兩年累積不算太多。但她後來用這筆錢跟著齊平投資，十五年下來收益相當可觀。再加上齊平生意做了二十年，商場老手，有律師團隊，和他爭，可能還是徒然，乾脆就拿了齊平願意給的數。

齊平大方給了她一棟生活機能相當便捷的小小兩房獨立屋，一輛她開了七、八年的賓士車，以及一筆不小的現金，再加上每個月比夠用再多一些的贍養費，生活無虞。

當初大學剛畢業，隨家人移民來美。除了考上駕照外，什麼也不能做，鎮日悽悽惶惶的。正好鄰居說有朋友的妻子生完孩子坐完月子後，竟然不辭而別，想找個年輕女孩當住家保母。她想反正學的是幼教，就去了。

她見到齊平，很年輕的一個成功企業家，有一個兩歲多的女孩安吉拉和一對才滿月的龍鳳胎咪咪及馬修。咪咪和馬修正沉沉睡著，安吉拉初見到她既害怕又生疏，她也不特意討合她，敞著慣有的笑容。大概是需要母親吧，安吉拉慢慢挨了過來，一會兒就膩著她了。

光想到要帶才滿月的雙胞胎，還有一個可怕麻煩的兩歲小孩，她很怕沒有這個能耐。原本想推辭，但齊平給的工資特別高，加上一再強調除了帶孩子，她什麼都不用做。家裡雇有一位阿嬤，周一到周六幫忙打掃和煮三餐，周日會接下她做的事，她只管專心當保母就好。（一）