五星級的獨老（一二）

此時他看著這間被雪莉定義為「神仙日子」的套房，突然覺得不過是一個精緻的展示櫃。而他只是這個櫃子裡，最昂貴也最寂寞的一件展品。

就在這時，他的手機收到了一條短信，是杰克。語氣還是那麼不正經。

「老頭兒，表修好了。那個修表匠說，這裡面的零件全是老的，很有骨氣。要不我明天就去郵局給你寄走吧？告訴我地址。另外，我在你口袋裡塞了那個墨西哥 捲餅的收據，別被你女兒發現了。」

林伯衡摸了摸大衣口袋，果然摸到了那張油膩膩的紙條。他笑了。顫顫巍巍地回了一句話：「謝謝你，杰克，你把表先拿回來讓我看看，你再幫我寄。」然後他又填上幾個字：「周五見！」

他站起身，看著窗外那輪冷冰冰的月亮。然後轉過身拿起筆，在日曆上的下周五，又重重畫了一個圈。

在那一刻，老人決定要給自己女兒一個沒有看過的劇本。

7

「杰克，帶我去個地方。今天不去你那兒，也不去唐人街。」

周五的午後，林伯衡坐在杰克的老爺車上，他的聲音裡帶著一種疲憊。

「去哪兒？」杰克大聲問。

「奧本山公墓。」

杰克握著方向盤的手頓了頓。他轉頭看了一眼老人，林伯衡的眼神平靜得像一潭金色池塘。

當老別克車停在那片起伏的綠地前，夕陽正把那些方尖碑和雕像拉出長長的陰影。這裡不像墓地，更像一座精心打理的十九世紀植物園。

林伯衡緩步走在碎石小徑上，路過那些被常春藤覆蓋的古老碑石。他知道，在這片濃蔭之下，長眠著那位寫出《海華沙之歌》的詩人朗費羅，還有杰克提過他很崇拜的畫家溫斯洛‧霍默（Winslow Homer），這位畫家用畫筆捕捉過無數海浪與孤獨。（一二）