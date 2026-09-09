我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

五星級的獨老（一二）

木言若風
聽新聞
test
0:00 /0:00

此時他看著這間被雪莉定義為「神仙日子」的套房，突然覺得不過是一個精緻的展示櫃。而他只是這個櫃子裡，最昂貴也最寂寞的一件展品。

就在這時，他的手機收到了一條短信，是杰克。語氣還是那麼不正經。

「老頭兒，表修好了。那個修表匠說，這裡面的零件全是老的，很有骨氣。要不我明天就去郵局給你寄走吧？告訴我地址。另外，我在你口袋裡塞了那個墨西哥捲餅的收據，別被你女兒發現了。」

林伯衡摸了摸大衣口袋，果然摸到了那張油膩膩的紙條。他笑了。顫顫巍巍地回了一句話：「謝謝你，杰克，你把表先拿回來讓我看看，你再幫我寄。」然後他又填上幾個字：「周五見！」

他站起身，看著窗外那輪冷冰冰的月亮。然後轉過身拿起筆，在日曆上的下周五，又重重畫了一個圈。

在那一刻，老人決定要給自己女兒一個沒有看過的劇本。

7

「杰克，帶我去個地方。今天不去你那兒，也不去唐人街。」

周五的午後，林伯衡坐在杰克的老爺車上，他的聲音裡帶著一種疲憊。

「去哪兒？」杰克大聲問。

「奧本山公墓。」

杰克握著方向盤的手頓了頓。他轉頭看了一眼老人，林伯衡的眼神平靜得像一潭金色池塘。

當老別克車停在那片起伏的綠地前，夕陽正把那些方尖碑和雕像拉出長長的陰影。這裡不像墓地，更像一座精心打理的十九世紀植物園。

林伯衡緩步走在碎石小徑上，路過那些被常春藤覆蓋的古老碑石。他知道，在這片濃蔭之下，長眠著那位寫出《海華沙之歌》的詩人朗費羅，還有杰克提過他很崇拜的畫家溫斯洛‧霍默（Winslow Homer），這位畫家用畫筆捕捉過無數海浪與孤獨。（一二）

精華 FAQ

  • 因為他感受到這間被包裝得很體面的獨居套房，其實只是讓人觀看的空間；自己雖然住得昂貴，卻像櫃中的展品一樣孤單、被動，缺乏真正的生活感。

  • 杰克告訴他手錶已修好，還提到零件很老、有骨氣，並提醒他別讓女兒發現墨西哥捲餅收據。這些輕鬆的互動讓林伯衡笑了，也讓他重新感到連結與期待。

  • 他要求杰克帶自己去奧本山公墓，不去唐人街或杰克家，象徵他不再只是被照顧的老人，而是開始主動安排自己的行程，準備為女兒設計一個全新的劇本。

墨西哥

上一則

「旅天下」老董李嘉寅 客製化小團攻分眾旅遊

延伸閱讀

夕陽依舊（二）

夕陽依舊（二）
唐人街的雪（下）

唐人街的雪（下）
石塔（三）

石塔（三）
夕陽依舊（一）

夕陽依舊（一）

熱門新聞

圖／王孟婷

再牽手是何年

2026-09-05 02:00

千金難買早知道(下)

2026-08-30 18:00

無用的醫生

2026-09-05 02:00

平安無事是幸福

2026-09-02 02:00
圖／無疑亭

與地產女王的距離

2026-09-06 02:00
1967年8月29日，出席第二屆亞洲報業會議的中華民國代表團啟程前往馬尼拉。代表團由聯合報發行人王惕吾（左）率領，團員包括國語日報社長洪炎秋（右）、經濟日報社長閻奉璋（中）、英文中國日報社長丁維棟（中後）等媒體人。（圖／聯合報系資料照）

想起洪炎秋

2026-09-03 02:00

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲