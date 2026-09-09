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夕陽依舊（一五）

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他們的房子，是十五年前趙梅挑的。那時一是為了給大衛換學區，二是她想住新房。趙梅外表溫柔，心性卻極為堅定，凡她想要的事，最終總會實現。比如在長女十歲時堅持生下老二，比如這一生，總要住一次全新的房子。

姜炎炎走進屋裡，環視一圈，很快便覺得渾身不自在。這個家裡，處處都有趙梅的痕跡。

老陳為了迎接炎炎的到來，其實已經做了充分的準備。他將趙梅的照片大多收了起來，除了客廳裡的遺照和書房裡的全家福。

炎炎看見那張遺照，神情微微一肅，沒有說話。她的目光很快移開，掠過沙發上花花綠綠的抱枕、掠過角落裡的假樹假花，神色淡淡的，什麼也沒評論。

老陳敏銳地察覺到了她的不快，遲疑了一下，把那張遺照也收了起來。隨後，他帶她去地下室，那裡有他引以為傲的家庭電影院。巨大的高清屏幕，多聲道環繞音響，裝修過的灰色地毯和深藍色牆面，一張藍色弧形長沙發。

老陳興致勃勃地說了他對這個影院聲學和光學的處理，炎炎笑著說：「你動手能力一向很強。」

他們一起看了電影《愛在日落黃昏時》。炎炎說，這個系列有三部，她都很喜歡。

電影中有一句話：We wanted to pick up where we left off. Which would have been fine if it had worked. （我們都懷念曾經擁有的感覺，如果這份感覺可以永存，那就再好不過。)

聽到這裡，老陳忽然伸手，把炎炎緊緊抱住。

看完電影，老陳說要給她做牛肉麵。他們年輕時，常在校門口的小店吃這一口。前一天，他已經熬好了牛骨湯，也備好了醬牛肉。以前一直是趙梅做飯，他在旁打下手，手藝雖比不上趙梅，但做幾樣簡單的菜不成問題。（一五）

精華 FAQ

  • 這間房子是趙梅十五年前挑的，主要有兩個原因：一是為了讓大衛能換到更好的學區，二是她自己一直想住進全新的房子，顯示她對生活安排很有主見。

  • 她一進屋就覺得渾身不自在，因為這個家裡到處都能看見趙梅的痕跡。即使老陳已先收起多數照片，她仍對遺照與整體氛圍感到疏離。

  • 老陳先把趙梅大多數照片收起來，又帶她去自己引以為傲的地下室家庭電影院，陪她看《愛在日落黃昏時》，之後還準備親手煮牛肉麵，試圖重現年輕時的共同回憶。

電影院 學區

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