我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

嘉莉的心事（全文完）

常湘雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

可是，驗收檢查當天，一大早的時候，梅蘭妮突然通知大家，簡妮無法參加，改由另一個年輕的老師代替。但簡妮需要幫忙，讓代替老師了解她做的事情。簡妮當然不能反對學校的安排，將之前自己準備好的材料，悉數給了代替老師。嘉莉又把自己的材料也給了代替老師，叮囑她：「只要如實說就好了，不要添油加醋。當然，最重要的是，要先聽懂對方的問題。」

代替老師臉上有些緊張，看著嘉莉，「嘉莉老師，我英文沒問題，就是怕會說錯。」嘉莉笑了一下，安撫似的，「英文沒問題，就不會有什麼大問題。放輕鬆，你可以的！」代替老師臉上依舊有些緊張，但還是點點頭。

嘉莉往簡妮的教室看了一眼，簡妮人已經不在了。她笑起來，頗有一點意味深長。當然，嘉莉心裡很清楚，這一次簡妮不能參加資格認證驗收檢查，不意味著未來也不能。可是，未來會怎樣？嘉莉不在意了──梅蘭妮還會留用她幾年？她不確定。

雖然現在學校的網站首頁，她的照片和簡介又和梅蘭妮、琳達，並排排在第一層了。想到這個，嘉莉眼睛裡的笑意加深了，但是卻張大了嘴──一個大大的哈欠。哈欠落地，嘉莉乾瘦的臉上，連皮帶肉地動了一下，上了年紀的人就是容易睏，她目光就有些閃爍不定起來。

正猶疑著，又一個哈欠襲過來，眼角溢出來一滴眼淚。嘉莉突然感到些疲倦，也就懶得抬手去揩拭，任由那滴眼淚掛在腮上，漸漸地自己乾了。

嘉莉想，要是現在有一張床在身邊，她一定會躺下去，或許，會做一個夢呢。夢裡會有什麼？她不確定。（全文完）

精華 FAQ

  • 梅蘭妮一早通知大家，簡妮無法參加驗收檢查，改由另一位年輕老師代替。簡妮雖不在場，仍需先協助代課老師了解她原本負責的工作內容。

  • 嘉莉把自己準備的材料也交給代課老師，提醒她回答時要如實說明，不要添油加醋，最重要的是先聽懂對方的問題，再穩定地應對。

  • 嘉莉對簡妮缺席並不在意，也看淡了自己未來是否仍被梅蘭妮留用。她雖然又回到網站首頁的位置，內心卻只剩疲倦，甚至想立刻躺下睡覺。

上一則

「旅天下」老董李嘉寅 客製化小團攻分眾旅遊

延伸閱讀

嘉莉的心事（三）

嘉莉的心事（三）
嘉莉的心事（一一）

嘉莉的心事（一一）
嘉莉的心事（一○）

嘉莉的心事（一○）
嘉莉的心事（一）

嘉莉的心事（一）

熱門新聞

圖／王孟婷

再牽手是何年

2026-09-05 02:00

千金難買早知道(下)

2026-08-30 18:00

無用的醫生

2026-09-05 02:00

平安無事是幸福

2026-09-02 02:00
圖／無疑亭

與地產女王的距離

2026-09-06 02:00
1967年8月29日，出席第二屆亞洲報業會議的中華民國代表團啟程前往馬尼拉。代表團由聯合報發行人王惕吾（左）率領，團員包括國語日報社長洪炎秋（右）、經濟日報社長閻奉璋（中）、英文中國日報社長丁維棟（中後）等媒體人。（圖／聯合報系資料照）

想起洪炎秋

2026-09-03 02:00

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲