嘉莉的心事（全文完）

可是，驗收檢查當天，一大早的時候，梅蘭妮突然通知大家，簡妮無法參加，改由另一個年輕的老師代替。但簡妮需要幫忙，讓代替老師了解她做的事情。簡妮當然不能反對學校的安排，將之前自己準備好的材料，悉數給了代替老師。嘉莉又把自己的材料也給了代替老師，叮囑她：「只要如實說就好了，不要添油加醋。當然，最重要的是，要先聽懂對方的問題。」

代替老師臉上有些緊張，看著嘉莉，「嘉莉老師，我英文沒問題，就是怕會說錯。」嘉莉笑了一下，安撫似的，「英文沒問題，就不會有什麼大問題。放輕鬆，你可以的！」代替老師臉上依舊有些緊張，但還是點點頭。

嘉莉往簡妮的教室看了一眼，簡妮人已經不在了。她笑起來，頗有一點意味深長。當然，嘉莉心裡很清楚，這一次簡妮不能參加資格認證驗收檢查，不意味著未來也不能。可是，未來會怎樣？嘉莉不在意了──梅蘭妮還會留用她幾年？她不確定。

雖然現在學校的網站首頁，她的照片和簡介又和梅蘭妮、琳達，並排排在第一層了。想到這個，嘉莉眼睛裡的笑意加深了，但是卻張大了嘴──一個大大的哈欠。哈欠落地，嘉莉乾瘦的臉上，連皮帶肉地動了一下，上了年紀的人就是容易睏，她目光就有些閃爍不定起來。

正猶疑著，又一個哈欠襲過來，眼角溢出來一滴眼淚。嘉莉突然感到些疲倦，也就懶得抬手去揩拭，任由那滴眼淚掛在腮上，漸漸地自己乾了。

嘉莉想，要是現在有一張床在身邊，她一定會躺下去，或許，會做一個夢呢。夢裡會有什麼？她不確定。（全文完）