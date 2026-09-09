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家明一直都無法弄清楚，母親上哪找來那麼多女性，來跟自己相親。

母親常常弄得家明又尷尬、又無語，家明也常常弄得母親氣急敗壞。母子二人像有深仇大恨，在一起時會相互撕咬，毫不留情地在對方的傷口上灑鹽。

家明認為，自己之所以離婚，罪魁禍首是母親，是她天天找前妻的茬，硬生生把人家氣得跑去醫院把孩子拿掉，然後離婚。母親則認為是家明太軟弱，連個女人都收拾不了。

在沒有窗戶的水療館內吃吃睡睡、玩玩遊戲，時間過得很快。去池子裡泡泡水、蒸會桑拿……午飯時間又到啦。

午飯時，有幾個小孩跑來跑去，撞到家明身上，摔倒，撞到桌角，頭上鼓起一個大包。家長大呼小叫，說要去醫院，讓家明賠償醫藥費。那小孩是從背後撞過來的，家明自然不肯，年輕的父母和年邁的爺爺、奶奶撒潑罵街，像要把家明撕碎。大堂經理過來調了監控，證明家明無責。家長罵罵咧咧，帶著自家的熊孩子去醫務室塗藥──其實也沒什麼大問題，額頭鼓起一個包而已。

過後家明總感覺邊上有雙眼睛盯著自己……他懷疑是熊孩子的爸爸或者爺爺，在暗中觀察自己，搞不好會趁自己泡池子時，按水裡淹死，或者堵在廁所暴打一頓。他這麼自我臆想了片刻又片刻，提前離場。他原計畫是吃完晚飯才離場的，被熊孩子一家弄壞了心情。

中午三點從水療館出來，晴空萬里，太陽明晃晃地從頭上照下來，眼睛有些難受。

這個點回梁丙子村，得跟母親解釋，為何下班得這麼早，回新屋沒事可做，拿這多出來的幾小時幹麼好呢？他決定去看場電影再回梁丙子村。電影是消磨（或者浪費）時間最好的方式，可以很多朋友一起看，也可以單獨一個人看。

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臘月十九的早上，家明在平時該起床的時間突然醒來。沒有調鬧鐘也醒了，這該死的生物鐘！

然後他躺在床上想，這憑空多出來的假期，幹些什麼好呢？

前些天上班事情太多，每天加班到八、九點才回家，空調被送過來，沒時間安裝，堆在那裡像幾座小山。他穿著睡衣在屋裡走了幾圈，還未洗臉就打電話約師傅過來裝空調。窗簾和窗紗是搬進來的第三天就裝好了。與鄰居相隔太近，鄰居站在自家陽台，能看得見這邊客廳的全貌。為了保護隱私，他平時總是拉開窗簾，放下窗紗。

望著客廳角落三台空調，六個大小不一的紙箱，他有些懊惱──客房沒有人住，也不打算出租，幹麼裝空調？還有沙發，大品牌的真皮豪華款，實物比他以為的大太多，占了小半個客廳，大笨粗的感覺。算啦、算啦，買了就買了，不挑自己的刺，反正坐著、躺著都舒服。

其實他也知道，自己買了太多用不上的東西，把家塞得滿滿的。尤其那張餐桌，能同時坐得下八個大人！一個人獨居，平時吃飯用的是沙發前面的小茶几，買來一張大餐桌有啥用？房間裡的衣櫃也太大了，可憐的幾件衣服只占了不到三分之一的空間，客房居然也買了個衣櫃。

所有的東西都配好之後，他才意識到自己傻，明明是一個人生活，卻按一家三口、甚至四口人的標準來配家具、家電和廚房用品。買的都是牌子貨，粗略算一下，花了六、七萬元，實在是太過奢侈了。以後用錢得有點節制才行，每個月的房貸和養貓，是一筆不小的錢。

臘月十八那天下午，家明從水療館出來，看完電影，天黑回到梁丙子村的老宅。母親和侄子都吃過晚飯了，他的飯和湯在鍋裡熱著。

他吃了飯，給三樓兩個貓宿舍搞完衛生，已經過了九點。侄子早被大哥接回自己家中，家裡又只剩下母子二人。母親在二樓的客廳看電視，問他今晚在哪裡睡，他想也不想說，回宿舍。母親不知他買下了一間新屋，有了屬於自己的家，以為他一直都住在工廠的免費宿舍。

夜晚十點，開車半小時回到新家。從梁丙子村去新家，開車半小時，從新家去工廠上班半小時，從鑫華五金廠回梁丙子村也是半小時……他無意中給自己製造了一個等邊三角形的生活軌跡。

新家的社區還很新，車和人都少，安靜得不像在城市裡。整個社區八幢樓，窗戶開燈的住房加起來，可能還住不滿一幢。花草也是剛種下不久，不如成熟社區的花草那麼生機勃勃。上個周末的白天，他早上起來在社區裡跑步，驚奇地發現，社區裡的綠化樹，幾乎都是水果樹，有黃皮、龍眼、柚子、橘子、石榴、芒果、楊桃、波羅蜜等等，因此他懷疑，這個樓盤的老闆以前是開果場的，起碼是搞水果批發的，對水果情有獨鍾。他想像著，在不久的將來，整個社區碩果累累的樣子。（三）