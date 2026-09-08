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全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

五星級的獨老（一一）

木言若風
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伯庸擺了擺手，眼神裡閃過一絲通透，「倒是你，那邊的天氣轉涼了，雪莉說你住的地方暖氣開得早，沒受凍吧？」

「沒，我這裡很好。」林伯衡機械地回答，他的心還掛在弟弟那消瘦的臉頰上。

這時右上角的雪莉插話了。她沒有給兩個老人留出沉溺於病痛的時間，而是迅速接過了話語權，語氣像是在年度會議上做財務彙報：

「叔叔，那個美國藥我會再跟進，您放心，保證給您及時送到。我爸這邊您也真的不用惦記，他現在氣色比在上海時好多了。我爸現在住的是波士頓最好的養老社區，飲食起居每天都有專業人員負責。他每天下午都會在草坪上散步，有很多志同道合的老教授一起聊天。我每周打視頻電話。」

「好、好，這就好。」林伯庸嘆了口氣，眼神裡透著一絲羨慕，也透著一絲落寞，「伯衡啊，你有福氣。雪莉不僅把你照顧得好，把我們林家的面子也撐住了。我在這邊，總算能跟老同事們說，我哥在美國過得是神仙日子。」

林伯衡看著弟弟那雙充滿欣慰、卻也漸漸暗淡的眼睛，嗓子像是被塞了一團浸水的棉花。

他不僅在扮演杰克的祖父，他還在扮演雪莉的成功父親。

雪莉在曼哈頓指揮著一切。她不需要知道父親今天在想什麼，只要確認這些昂貴的服務都到位、確認父親每天都按部就班地生活。

「是啊，我很好。」林伯衡終於低下了頭，躲開了弟弟的視線。

視頻結束後，林伯衡在黑暗中坐了很久。

他坐在那把價值三千美金的真皮扶手椅上。剛才為了在雪莉面前顯示自己有精神，他一直維持著一個僵硬的姿勢，現在髖骨隱隱作痛。（一一）

精華 FAQ

  • 她像一位高效率的照護管理者，迅速接手對話並確認藥物、住處與日常服務都已妥當，讓父親看起來過著規律而體面的晚年生活。

  • 他一方面要回應弟弟的關心，另一方面又必須維持自己在雪莉面前的形象，於是只能說自己很好，實際上卻承受著思念、疲憊與身體不適。

  • 作品透過跨海通話與精心包裝的生活場景，呈現老年人對親情、體面與失落的複雜感受，也凸顯表面安穩背後的孤單與無力。

曼哈頓 波士頓

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