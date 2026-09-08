他們在社區網球場打球，依然勢均力敵，有來有回。老陳記得炎炎打球時愛出汗、愛喝水，便在帆布袋裡備好水和毛巾，休息時遞到她手中。他們在月色中並肩而行，細細說起這四十年裡的挫折與得失。在老陳的堅持下，他每一次都能牽住她的手。

那一夜，他們在柔軟的地毯上赤足而舞。窗外月色清明，屋內燈光溫暖。炎炎依然輕靈優雅，老陳依然從容穩健。兩人步伐舒展，配合如流水般自然，愛意綿長的舞曲在屋中低徊，一種溫暖而靜謐的氣息，緩緩彌散開來。

他們在相擁中漸漸靠近，又在不知不覺間越過了界線。

四十年的距離，在這一刻，悄然抹平。

5

老陳跟辛迪說，他準備再婚。辛迪愕然地看著他，喃喃道：「媽媽走了還不到半年。」

辛迪又問：「那人可是姓姜？」

老陳點點頭，好奇地問：「你怎麼知道？」

辛迪說：「媽媽離世前，有一次跟我說，她走之後，你很可能會跟一位姓姜的女士在一起，她叫我不要阻攔。」

老陳沒想到趙梅會這麼說，心裡對她的尊重又多了一分。他把這句話轉告給了炎炎，炎炎嘴上沒說，心裡對趙梅的敵意似乎有所緩解。

他又去了普林斯頓一次，和炎炎的關係越發親密。炎炎還親自下廚，給他做了蒜香辣味鮮蝦義麵，說是跟義大利 同事學的。學霸的學習能力毋庸置疑，那份義麵，讓老陳從心到胃都感到滿足。

四月的一個周六，老陳邀請炎炎到家裡來。炎炎坐火車過來，從普林斯頓到這裡，快車不到半小時。老陳去車站接她。

春天到了最美的時刻，一路上花樹如雲，紫色的丁香、粉色的海棠、白色的玉蘭，層層疊疊，如雲似霞。（一四）