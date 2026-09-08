我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

夕陽依舊（一四）

水影
聽新聞
test
0:00 /0:00

他們在社區網球場打球，依然勢均力敵，有來有回。老陳記得炎炎打球時愛出汗、愛喝水，便在帆布袋裡備好水和毛巾，休息時遞到她手中。他們在月色中並肩而行，細細說起這四十年裡的挫折與得失。在老陳的堅持下，他每一次都能牽住她的手。

那一夜，他們在柔軟的地毯上赤足而舞。窗外月色清明，屋內燈光溫暖。炎炎依然輕靈優雅，老陳依然從容穩健。兩人步伐舒展，配合如流水般自然，愛意綿長的舞曲在屋中低徊，一種溫暖而靜謐的氣息，緩緩彌散開來。

他們在相擁中漸漸靠近，又在不知不覺間越過了界線。

四十年的距離，在這一刻，悄然抹平。

5

老陳跟辛迪說，他準備再婚。辛迪愕然地看著他，喃喃道：「媽媽走了還不到半年。」

辛迪又問：「那人可是姓姜？」

老陳點點頭，好奇地問：「你怎麼知道？」

辛迪說：「媽媽離世前，有一次跟我說，她走之後，你很可能會跟一位姓姜的女士在一起，她叫我不要阻攔。」

老陳沒想到趙梅會這麼說，心裡對她的尊重又多了一分。他把這句話轉告給了炎炎，炎炎嘴上沒說，心裡對趙梅的敵意似乎有所緩解。

他又去了普林斯頓一次，和炎炎的關係越發親密。炎炎還親自下廚，給他做了蒜香辣味鮮蝦義麵，說是跟義大利同事學的。學霸的學習能力毋庸置疑，那份義麵，讓老陳從心到胃都感到滿足。

四月的一個周六，老陳邀請炎炎到家裡來。炎炎坐火車過來，從普林斯頓到這裡，快車不到半小時。老陳去車站接她。

春天到了最美的時刻，一路上花樹如雲，紫色的丁香、粉色的海棠、白色的玉蘭，層層疊疊，如雲似霞。（一四）

精華 FAQ

  • 他們先在社區網球場有來有回地打球，老陳細心備好水和毛巾；之後又在月色下散步談心，最後在屋內赤足共舞，關係明顯更親密。

  • 文中以相擁、共舞與「越過界線」來呈現兩人的情感突破，並寫出四十年的距離在那一刻被抹平，象徵他們終於真正走近彼此。

  • 辛迪一開始很驚訝，認為母親過世還不到半年；但她提到趙梅早已預料老陳會與姓姜的女士在一起，且叮囑她不要阻攔，顯示兩人都逐漸接受。

義大利

上一則

溫哥華台灣節開幕 讓加拿大人讀懂台灣心聲

延伸閱讀

夕陽依舊（一）

夕陽依舊（一）
夕陽依舊（三）

夕陽依舊（三）
夕陽依舊（二）

夕陽依舊（二）
冬日夜伴湯婆子

冬日夜伴湯婆子

熱門新聞

千金難買早知道(下)

2026-08-30 18:00
圖／王孟婷

再牽手是何年

2026-09-05 02:00

平安無事是幸福

2026-09-02 02:00

無用的醫生

2026-09-05 02:00
圖／想樂

千金難買早知道(上)

2026-08-30 02:00
1967年8月29日，出席第二屆亞洲報業會議的中華民國代表團啟程前往馬尼拉。代表團由聯合報發行人王惕吾（左）率領，團員包括國語日報社長洪炎秋（右）、經濟日報社長閻奉璋（中）、英文中國日報社長丁維棟（中後）等媒體人。（圖／聯合報系資料照）

想起洪炎秋

2026-09-03 02:00

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌