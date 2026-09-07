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大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

五星級的獨老（一○）

木言若風
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雪莉切著牛排，眼神透過鏡片，敏銳地掃描著林伯衡的臉，「你臉色紅得不正常。波士頓今天降溫，你是不是感冒了？」

「沒有，只是和杰克聊得比較投機。」林伯衡撒謊的技術越來越純熟，「他帶我去參觀了他的工作室。雪莉，那裡的光線很好。」

「工作室？」雪莉放下刀叉，語氣裡多了一絲懷疑，「他在波士頓有工作室？你不是說他在紐約畫畫嗎？」

林伯衡的心「咯登」一下，意識到自己犯了一個邏輯錯誤。

「他……他剛租了一個臨時的，為了捕捉波士頓的秋色。」林伯衡強撐著鎮定。

「是嗎？」雪莉淡淡地應了一句，聲音裡透著一種公事公辦的俐落。

「噢，上海那邊併入通話了。叔叔今天跟我說，他打不通你的房間電話，只能打到我這兒來。爸，我說過很多次了，你那個iPad不要隨便關成靜音模式。既然大家都在，我們就一起聊聊。」

雪莉的手指在屏幕上輕點，屏幕瞬間被分割成三塊，林伯衡在這一頭，雪莉在紐約那一頭。第三塊陰影裡，緩緩露出了弟弟林伯庸那張枯槁的臉。

那是位於上海三甲醫院頂層的特需病房。房間非常寬敞，裝修簡約現代，落地窗外可以俯瞰黃浦江。

林伯庸躺在可升降的進口病床上，身上蓋著雪白被單。

「哥……」伯庸的聲音微弱，但精神似乎不錯，聲音裡帶著一種近乎孩童的歡喜。

「伯庸。」林伯衡的聲音瞬間哽咽了。他看著屏幕裡那個蒼老得幾乎認不出來的弟弟，心中湧起一股愧疚。

「伯庸，」林伯衡往手機屏前湊了湊，聲音顫抖，「今天的化驗結果怎麼樣？醫生說那個新藥有效果嗎？」

「還是那樣，哥。到了這把年紀，藥就是個念想。」（一○）

精華 FAQ

  • 他對雪莉謊稱自己只是和杰克聊得投機，還被帶去參觀工作室，並急忙補充那是臨時租來、用來捕捉波士頓秋色的地方，試圖把前後說法圓回來。

  • 因為林伯衡先前說杰克在紐約畫畫，卻又改口提到波士頓工作室，前後出現邏輯矛盾，讓雪莉立刻察覺他在隱瞞實情，態度也轉為冷靜審視。

  • 伯庸身在上海三甲醫院頂層特需病房，躺在可升降病床上，雖然精神看似不錯，但對新藥效果已不再期待，只把治療當成一種念想。

波士頓 牛排

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