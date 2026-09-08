她想起當年在台灣念書的時候，好幾次差點做不了班代，但最終笑到最後的還是她。這樣想著，嘉莉咬了牙笑了起來，怎麼會這樣就完了？想都不要想！就好像幾個月前，學校一年一度的團建，雖然嘉莉不再主持了，也依舊仗著元老的身分，到前邊講了幾句話。結束的時候，有意無意地說了一句：「很開心見到學校如今的發展！這麼多年了，學校一步一步走過來，我都是親眼見證過的！希望明年大家還會在一起學習、聚會，感謝琳達和梅蘭妮，給大家提供了這樣好培訓學習的機會！我也希望未來還可以繼續跟大家一起……」

最後一句，聲音一下子低了下去，宕遠了，但分明每個人都聽進了耳朵裡。梅蘭妮坐在一邊，想笑，卻因為勉強而顯得很僵硬，轉了頭，不看台上了。琳達不知道人在哪裡，後來艾什莉告訴她，琳達提前離開了，好像是有什麼事情。

嘉莉沒有說什麼，臉色有些陰沉。只是，她突然知道要做什麼了。嘉莉給艾薇發了一個信息，艾薇立刻打了電話。嘉莉的聲音壓得很低，辦公室的門又關著，但是，偶爾，「簡妮老師」四個字會從那面玻璃窗擠出來，讓門廊裡恰好走過的老師聽進耳朵。老師微微怔了一下，卻沒有慢下腳步，也就走過去了。

嘉莉臉上陰晴不定，半蹙著眉，掛了電話。往窗外看了一眼，淡淡的藍色天空底下，大樹枝繁葉茂。她抬起手，在額頭上抹了一下，只摸下來一些粉，沒有汗。

認證機構訂好來學校驗收檢查的日期，學校也指定好了參加問話的老師，簡妮是其中一個。（二三）