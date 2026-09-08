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原來那個銷售，到手的工資一萬，臘月十七放假這天，家明從出納手上多拿了三千……辛苦一個月，累成狗樣，給了不到承諾的三分之一。家明被惹毛了，在心中盤算著，春節 過後趁著用工高峰，換間規模大一點、正規一點的工廠，起碼要換一個言而有信的老闆。周老闆終究還是小氣，對工人的工資卡得很低。哪怕家明跟他是認識了十多年的老朋友，一談到錢，也擺出公事公辦的樣子，讓家明感覺自己多說一句都是在無理取鬧。

去水療館消費的性價比超級高，在裡面二十四小時，管四餐飯，不限次數泡澡、蒸桑拿，啤酒、果汁、咖啡、豆漿等等想喝多少有多少，收費不到兩百元。水療館是怎樣營利呢？家明跟旁邊剛認識的大叔聊天時提出了疑問。大叔說：小夥子，你好單純，你這種啥項目都不做而且睡大廳的，人家本來是虧本的，起引流作用，你是那個流量，讓水療館看上去生意興隆的樣子。他們真正掙錢的是搓澡、按摩、沐足、棋牌、遊戲廳、單間休息室等等。家明「噢」地應了聲，感覺自己的確是有點土裡土氣。

大叔接著又說：小夥子，你眉頭上有個「川」字，看上去整個人緊繃繃的。都到水療館來玩了，放鬆一點，高低找個技師按摩按摩，享受一下人生啦……都快過年了啊。

家明被他說得不好意思，笑笑走開，去拿一杯果汁，半躺著玩手機。他的確是太緊繃了，緊繃到有時以為自己得了焦慮症。

在發現水療館的妙用之前，家明的放鬆方式是擼貓，是周老闆把他帶進水療館的。一年前，鑫華五金廠的倉庫和行政後勤亂到一塌糊塗，周老闆急需要一位信得過的高手過來幫忙。正好這時，原本在大廠做事的家明遭到裁員，他們共同的朋友阿德，力推家明過來給周老闆打工。

家明大學畢業後做過幾間工廠，規模大的幾千人，小的有也有幾百人，頗有點看不上五十人不到，員工大都是退休老人的鑫華五金廠。為了圖省錢，周老闆請了好多退休老人為自己打工，只有不到十個重要崗位是未退休人員。為了說服家明到自己的工廠做事，周老闆請家明吃豪華大餐，帶他去水療館享受人生。

從此家明死心塌地愛上了水療，累了、倦了，或者被什麼人弄得不開心了，會跑到水療館泡一泡澡，吃飽半躺在舒服的大椅子上玩手機，戴上耳塞冥想、睡覺，排空負面情緒，第二天精神煥發。城區、郊區十多間水療館，高級的、普通的、廉價的，都去過了。但他去了無數次水療館，只在開始那兩次享受過昂貴的異性按摩，兩次都是周老闆請客。

家明一邊充電、一邊玩遊戲，聽見身邊有人說：走起，消夜時間到啦……我想吃楊枝甘露。本來不餓，聽見「消夜」二字立馬口水直流。

他到水療館有個習慣，最後那餐放開胃口，把自己吃得再也吃不下為止，前面三餐只吃七分飽。因為他怕上一頓吃撐了，下頓沒胃口，所以他吃最後一餐之前，胃口都很好。

吃完消夜，家明感覺有些無聊，想找人聊天又一個人都不認識。翻了會手機，開始看電影，一部電影沒看完，睡意來了，戴上耳塞，一覺睡到第二天早上。吃完早餐開始玩遊戲，玩到手機沒電，插上充電寶放櫃子裡充電。泡澡、桑拿，再請師傅幫忙搓澡……每次搓完澡，他都感覺自己的皮膚有如嬰兒般光滑，搓澡過程中那種輕微的刺痛感，讓他迷戀不已。後來他從網上看到有人說，獨居沒有性伴的人大都喜歡搓澡，因為搓澡是另一種形式的被撫摸。長期獨居的人，不管你承認不承認，都渴望肌膚相親。

手機裡有好多個未接電話，好多條未讀訊息。所有的電話是母親打來的，訊息也是。內容是相同一個：貓臭死了，再不回來搞衛生，就全部扔掉！

家明在梁丙子村的老宅中，收養了十八隻流浪貓。一般情況下，隔天回去搞一次衛生，在家稍作停留，喝碗湯，然後離開。本該前晚回去的，前晚下班後被朋友叫了去逛新春花市，昨天則被周老闆那三千塊獎金氣昏了頭，忘記了應該在來水療館之前回村一趟。四天不聞不問，那些貓用的是自動投餵器和迴圈飲水機，餓不著、渴不著，屎和尿堆積在一起，味道有點大。

想了好一會，家明才回訊息給母親：媽，你別生氣，我下班後馬上回家處理。

母親秒回：行啊，我煲好湯等你。

母親反對家明收養流浪貓，而且越收養越多，但也沒有辦法阻撓。所以母親在家明收養第六隻貓時宣布，自己絕不提供，哪怕一根手指頭的幫助，家明自己弄回來的貓，自己打理。

如果母親知道家明提前放假，這多出來的十天假期，家明會很遭罪，起碼要跟四到六個大齡女青年相親。（二）