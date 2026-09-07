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夕陽依舊（一三）

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四十年的時光，已經把愛和恨都磨平了，有時反而有一種淡淡的懷念。不是懷念他，而是那個曾經全心全意去愛的人生階段，還有那種跟別人不曾有過的靈犀相通的快樂。如今他回來了，相隔了四十年，依舊帶著原先的默契和吸引，她要接受他嗎？

「你知道我進來時，為什麼跟你握手嗎？」老陳將藤椅移近炎炎。

「是啊，我也覺得奇怪，從哪學來的禮數。」

「還記得我們大學時很喜歡的一本書嗎？」

「《第二次握手》。」炎炎反應極快，她脫口而出。

「記得那時你很喜歡丁潔瓊。我跟你的第二次握手隔了四十年，比他們更久。」

「你可比蘇冠蘭差勁多了，那位更是跟葉玉菡沒有半點可比之處。」炎炎不客氣地說道。

「是的，我比蘇冠蘭差勁多了，你卻是跟丁潔瓊一樣聰慧高潔。」老陳誠懇地說道：「但我比蘇冠蘭幸運，因為還有跟丁潔瓊在一起的機會。炎炎，重新見到你，我發覺對你的感情依然如昔，我想跟你第三次、第四次、第N次握手。」

他伸出手去，緊緊握住了炎炎的手。她明顯一震，手指幾乎是條件反射般往回縮了一下。但那一下之後，她沒有繼續用力。她只是停在那裡，像是在兩種力量之間僵持，一邊是抗拒，一邊是某種熟悉的讓人留戀的溫暖。她沒有說話，也沒有看他，指尖卻一點點失去抗拒的力度。那種僵硬，終究是慢慢軟了下來。

老陳在普林斯頓待了整整一周。

他參觀炎炎的實驗室，聽她的講座。看著她站在講台上從容優雅，心中依舊為她感到驕傲。

他們像許多年前那樣，一起在辦公室讀書寫字，依舊是輕輕一點，彼此心領神會，這是他們最懷念對方的一種默契。（一三）

精華 FAQ

  • 老陳藉由握手暗示他們過去的情感連結，也呼應大學時期共同喜愛的《第二次握手》。他把四十年後的相遇視為延續舊情的契機，想表達自己仍然深愛炎炎。

  • 炎炎一開始明顯震動，手指甚至條件反射般想縮回，顯示她仍有抗拒與防備。但她沒有繼續用力推開，最後在熟悉感與溫度之間逐漸軟化。

  • 文章主要呈現歷經 40 年後仍未完全消失的舊情、默契與吸引力。兩人雖然有歲月隔閡，但重逢後仍能在工作與相處中找回當年的心領神會。

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