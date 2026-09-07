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嘉莉的心事（二二）

常湘雲
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艾薇表示沒有，梅蘭妮接著往下說，關於學生成績怎麼評定。

這是很重要的事情，梅蘭妮說完之後，老師們討論的滿熱烈，嘉莉自然也不能不表達意見。可是，在梅蘭妮說完「我們現在考試測評學生，成績是要符合資格認證學校的標準，而不是取悅家長」後，嘉莉來了一句「我也這樣認為」。梅蘭妮卻好像沒有明白嘉莉的意思似地問了一句：「那是什麼意思？『我也這樣認為。』」她們兩個說這些都用的是英文，嘉莉就覺得梅蘭妮沒有明白自己的意思，只好又用中文，解釋了自己對成績要怎麼評定的看法。

當然，她的心裡很沮喪，因為用中文之後，她發現她說的，和梅蘭妮說的好像變成了兩回事，雞同鴨講似的。幸好，會議到這裡告了一段，也對成績怎麼評定有了大致的統一，但梅蘭妮依舊說，等到最後確定了，再告訴大家。

闔上電腦，嘉莉走到客廳，兒子、媳婦都不在家，周末了，他們有他們的活動。嘉莉站在客廳中間，四下裡看看，突然覺得這個家好陌生，就連兒子買回來那隻蜷縮在沙發裡的貓，都用一種警覺的目光看著她，好像她是一個突然闖進這個家的生人似的。

嘉莉走過去，低頭看那隻貓，「喂，幹麼這樣看著我？不認識我了嗎？」貓咪「喵嗚」了一聲，漠然地看著嘉莉，然後站起來，伸了一個懶腰，走開了。

嘉莉看著貓咪，有一點吃驚，竟然連貓都不甩她？還真的出乎意料！可是，嘉莉不能同一隻貓認真，倒了一杯水，轉身走進自己的房間，關上門，卻突然又想逃開去。

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嘉莉哪裡也不會去，她從來就是一個不會輕易認輸的人！從小就是！（二二）

精華 FAQ

  • 她主要參與的是學生成績如何評定的討論，焦點在於考試測評與資格認證學校的標準，是否應以專業規範為準，而不是迎合家長期待。

  • 因為她先用英文回應梅蘭妮，對方卻沒有真正理解她的意思，她只好改用中文再說一次；但一換語言後，兩人的想法似乎又變成兩回事。

  • 她看到兒子、媳婦都不在，連貓也對她充滿警覺，因而覺得家裡很陌生；雖然沮喪，最後仍強調自己不會輕易認輸。

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